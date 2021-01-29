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機械手臂躍上G-SHOCK透明錶帶　搶限量錶還能賞潮流插畫展

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▲▼ G-SHOCK & Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK x CA CHOU聯名錶款限量66只，以機械手臂為設計概念。（G-SHOCK提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

每回想搶G-SHOCK特殊聯名款，勢必得走一遭位於台北東區的專賣店搶購，與錶迷深刻連結的台北專賣店慶祝開幕6周年，品牌聯手台灣潮流插畫家周建安CA CHOU，創作TAIPEI 6周年錶款DW-5600SKGT6腕錶，同時於店內舉辦他首場個展，主視覺是他為品牌創作佩戴G-SHOCK錶款的年輕人模樣，以及多幅他深受好評的作品，展至3月31日。

▲▼ G-SHOCK & Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK x CA CHOU聯名錶款DW-5600SKGT6，未定價。

▲▼ G-SHOCK & Swatch 。（圖／公關照）

▲潮流插畫家周建安CA CHOU於G-SHOCK台北專賣店舉辦個展。

周建安認為腕錶是年輕族群溝通或交流的信物，因此在他首度參與設計的G-SHOCK中，將其世界觀融於其中，在半透明的錶帶上呈現機械手臂與熱感應下的人體輪廓，而外包裝盒正是他創作的展覽主視覺，限量發行66只，預計2月上市，目前價格未定。

▲▼ G-SHOCK & Swatch 。（圖／公關照）

▲周建安為G-SHOCK創作穿戴品牌錶款的年輕人樣貌作品。
 

Swatch也常與世界各地藝術家合作創造話題錶款，可訂製專屬錶款的彩繪桌布便是一例，繽紛圖案都來自各具特色的創作；近日品牌更進一步與美國傳奇塗鴉藝術家Keith Haring的基金會合作，將他生前所繪的米奇圖案重現於黑白米奇、條紋米奇、電流米奇等3款聯名錶上，活潑設計勾起人們的童心，是近期熱賣的明星錶款。

▲▼ G-SHOCK & Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch「黑白米奇」的錶盤放上藝術家Keith Haring在1981年時期繪製的米奇插畫，3,950元。（Swatch提供，以下同）

▲▼ G-SHOCK & Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch「電流米奇」錶款以電線般的線條勾勒出米奇的輪廓，6,000元。

►Swatch米奇錶預購一空急加訂單　塗鴉大師勾起童心

►余文樂溜兒棄百萬勞力士　改戴4,500元秒殺款G-SHOCK

 

關鍵字：

G-SHOCK, Swatch, 周建安

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