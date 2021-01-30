超美暖棕紅#1966被問翻！YSL情人節限定「霓光紅管」唇膏加送愛心禮盒

▲YSL情人節限定「霓光紅管」唇膏還沒推出，詢問度就超高。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

說到最會玩情人節的美妝品牌，就不能不提每次都讓眾多男性大排長龍求買女友禮物的YSL！今年2月YSL將為情人節推出「勾心鎖愛」限定系列，不僅為奢華緞面唇膏換上奢華時髦的霓光感紅色限量包裝，更推出2款限定新色，尤其超美紅棕色#1966，還沒上市詢問度就破表。此外，YSL還加碼獻上情人節限定禮盒包裝，根本廣大男友們的過節神隊友沒錯。

▲YSL 奢華緞面唇膏 勾心鎖愛限定版，NT$1,360。 （圖／品牌提供）



YSL經典唇彩「奢華緞面唇膏」以搶眼顯色色澤和滋潤柔軟觸感擁有高人氣，更添加頂級雞尾酒活萃成分，上妝同時呵護唇膏。在2021情人節前夕，特別推出3款情人節限定版，除了經典1號正紅色回歸，還有2款全新限量色，3種不同色調讓每個女生都能找自己喜愛的紅唇。

▲YSL 奢華緞面唇膏 勾心鎖愛限定版，#1鎖愛正紅。 （圖／品牌提供、記者張毓容攝）



首先是只要是YSL粉絲，都會知道的超經典1號色！YSL先生於1978年創造的第一支唇膏就是這款完美平衡冷暖調的純粹正紅色，這也是YSL第一款紅唇。飽和的正紅色度，超襯妝容，能展現性感魅力，也能自帶氣場。

▲YSL 奢華緞面唇膏 勾心鎖愛限定版，#21莓好勾心。



全新限量新色#21的靈感取自YSL位於巴黎左岸21 RUE DE TOURNON第一家精品店，以偏藍調的復古紅色表現大膽自由的意象，一擦超顯白，暗沈蠟黃感都消失，是黃皮也能駕馭的紅唇，薄擦甜美優雅，厚塗超有氣勢。

▲YSL 奢華緞面唇膏 勾心鎖愛限定版，#1966煙管紅棕。



以YSL先生創造出煙管褲的年份作為色號的#1966則是這幾年超流行的紅棕色調，以高純度、低明度調出的顯白暖紅棕，薄塗看起來是橘調豆沙色，日常、約會時塗也不會突兀，是目前最受關注的人氣色號。

▲YSL更加碼推出情人節限定禮盒包裝。 （圖／記者張毓容攝）



此外，YSL更貼心推出情人節限定包裝活動，消費滿額就能享有3重浪漫禮盒。凡消費2支新品唇膏即可獲得「YSL勾心鎖愛派盒」包裝；消費滿NT$3,500並含1支新品唇膏，即可獲得「YSL勾心鎖愛吊飾禮盒」；消費滿NT$5,000並含2支新品唇膏，即可獲得「YSL勾心鎖愛禮盒」包裝服務，不論是自己買來收藏，或是送給心儀對象，都能感受滿滿浪漫氣息。

▲LUNASOL 魅力豐潤艷唇膏，NT$1,400。

除了YSL，有「大地色之王」之稱的日系美妝品牌LUNASOL，今年也首次特別為新年春節&情人節推出限定版唇膏，不僅為「魅力豐潤艷唇膏」打造3款限定新色，更將以往霧光金外殼，換上代表愛戀感的紅色，從全新唇膏色彩到時髦搶眼外殼都超吸睛，不管是收來過新年或情人節約會都很適合。

▲手上試色由左至右為#EX06、#EX07、#EX08。

▲model唇色以#EX06和#EX08疊擦。

魅力豐潤艷唇膏本來就以一觸肌膚就如融化般的柔滑質地加上透潤又顯色的色澤大獲好評，這次共推出3款限定新色，包含時髦有個性的靚紅色「#EX06 Heartbeat」、成熟優雅的栗子色#「EX07 Forever&Ever」和溫柔感十足的焦糖奶茶色「#E08 Hug」。

▲嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏彩殼+唇膏#N214，閃耀動心限量版，NT$2,510。

此外，法國嬌蘭也首次推出全球限量情人節限定「SPARKLING HEART紅寶之吻閃耀動心限量唇膏系列」，包含紅寶之吻高訂唇膏彩殼」，以及系列明星色號#214。除了能利用情人節限定唇膏表達愛意，只要在嬌蘭台灣官方線上旗艦店購買指定商品，更可享有客製化刻字與法式包裝服務。

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