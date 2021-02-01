擔心太浮誇很彆扭？情人節送禮從內斂「玫瑰粉」單品下手不會錯

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

今年2月14日西洋情人節正好落在農曆新年初三假期，但是眾男朋友們可別想裝傻呼隆過去，該慶祝的還是要慶祝才行，想討女孩子的歡心，從淡雅浪漫的玫瑰粉色單品下手不會出錯，如果覺得鮮紅、具象的愛心等情人節代表元素太過高調，駕馭起來會有些彆扭的話，那麼以下這些清新的玫瑰粉色單品，會是好選擇。

《BURBERRY》

說到情人節就會想到浪漫的玫瑰花，BURBERRY經典的TB LOLA包，恰巧便推出了玫瑰粉色的款式，搭配的是銀色扣飾與銀色鍊帶，另一款純白的款式，也可以當作情人節贈禮一點也不奇怪，白色款式搭配的則是金色的五金。

▲BURBERRY迷你絎縫羔羊皮 Lola 包NT＄41,500、小型絎縫羔羊皮 Lola 包NT＄59,000。



《FENDI》

FENDI於2021情人節推出了capsule系列，整體女裝部分以粉色作為主要色系，其中一款Mini 尺寸的招牌Baguette 手袋，無庸置疑是最佳選擇。

▲FENDI 鍊帶Mini Baguette NT＄69,000。



《Salvatore Ferragamo》

Ferragamo 的VIVA系列鞋款自推出以來人氣大漲，後來也推出了VIVA包，以及更多招牌蝴蝶結設計單品，VIVA系列與嫩粉色可說是天作之合，溫柔優雅卻同時有小女人的可愛，情人節時女孩收到肯定會喜歡。

▲VARA粉色牛皮手機包，NT＄18,500、VIVA粉色小牛皮肩背包，NT＄46,900。



▲VIVA SLING粉色小羊皮平底鞋，NT＄25,900。



《DELVAUX》

比利時皇家御用品牌DELVAUX於今年情人節帶來FOREVER ROSE永恆玫瑰系列，以品牌傳奇的Camaïeu設計融合了玫瑰粉、絲緞粉與裸膚色，三種色調搭配而成，運用於最經典的Brillant與Tempête系列手袋上。

▲DELVAUX Forever Rose系列Brillant迷你款手袋，NT＄172,300。



《GUCCI》

包款之外，香水也送禮好選之一，GUCCI 繼去年推出的情侶對香大受歡迎，今年#ForeverGuilty系列再次推出 GUCCI 「罪愛無畏情侶對香」，經典瓶身上使用的淡粉膚色與淡粉紫色，質感外型擄掠少女心，系列男性淡香水以清爽的意大利檸檬為開端，主調中帶有蜜香的白色花朵、有著橙花盛開和法國薰衣草的香氣；女性淡香精則具有象徵浪漫不羈的琥珀花香、曼陀羅的柑橘前調，紫丁香與玫瑰、紫羅蘭、天竺葵精油香氣混合成豐富花香氣味的中調，最後由廣藿香與琥珀香氣巧妙融合。

《RIMOWA》

RIMOWA雖然選在疫情肆虐之時重回台灣，即使不方便出國，民眾依然捧場，尤其是適合3天2夜國內輕旅行使用的登機箱尺寸旅行箱，特別受大家歡迎，像是周嫂昆凌就曾示範選用了最新的「沙漠粉」色行李箱，是女孩們最無法抵擋的色系。

▲昆凌使用RIMOWA Essential系列 Cabin Desert Rose沙漠粉色登機箱，NT＄22,700。



►甩開萬年大紅色、牛年圖案！這些手袋走完春繼續背也不奇怪