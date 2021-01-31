米奇米妮啾咪串飾卡哇伊　情人節禮物不NG

▲Pandora為西洋情人節推出許多新款心型串飾。（圖／Pandora提供）



記者陳雅韻／台北報導

你的另一半是迪士尼鐵粉嗎？想要情人節送禮不NG，丹麥品牌Pandora與迪士尼聯名系列推出雙層設計的米奇米妮Love & Kisses 925銀吊飾，一面是嘟起嘴的米妮，另一面則是在滿滿愛心中同樣噘起嘴的米奇，雙層重疊時就是兩者深情相吻之時，小墜飾也能閃瞎眾人。

▲Pandora Rose璀璨愛心許願骨戒指（左）2,480元，Pandora Rose粉紅鋯石帶梗玫瑰吊飾2,480元。



Pandora米奇與米妮啾咪的可愛墜飾，同時可搭配綴以鋯石的米奇扣頭手鍊，另有耳環可以配成對，輕易擄獲迪士尼粉絲的心；此外，品牌為情人節推出各式心型造型的新串飾、戒指與項鍊，當中特別展現更甚以往的琺瑯工藝技術，打造具金屬光澤效果的炙愛紅心與迷戀紫心串飾。

▲Pandora炙愛紅心串飾（由上而下）1,480元，Disney x Pandora 米奇扣頭925銀手鍊3,980元，米奇米妮Love & Kisses 925銀吊飾2,480元。



施華洛世奇（Swarovski）也童心大發，為情人節打造TEDDY小熊系列，夢幻版是粉色小熊搭配白色花形的水晶，如同為情人獻上鮮花，兩個小墜飾串上手鍊甜美可人；另有酷味十足的黑色水晶小熊項鍊，戴上墨鏡的立體小熊項鍊模樣俏皮，吸引情人目光。

▲施華洛世奇TEDDY手鍊4,990元，更酷的黑色水晶TEDDY項鍊6,490元。