星・變美／網：根本仙女！陳妍希「最強消腫5招」，小籠包變巴掌臉

▲陳妍希最近風格大變，性感到讓人認不得。（圖／翻攝自陳妍希微博、小紅書，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

《乘風破浪的姐姐》第二季開播，有「國民女神」稱號的陳妍希性感上線，露肚熱舞讓人超驚豔，錄製節目前她曾公開體重放話要瘦10斤，開播後她真的瘦一圈，連肉肉臉都變成巴掌臉，出道多年一直為水腫而苦，背後到底做了多少努力，一起來學習！

▲因為疫情關係，一不小心胖了幾公斤。

#飲食不加鹽

身為水腫體質，對自己吃進口的食物格外注意，嚴格到甚至調味也管控，她外出吃飯也堅決不加鹽，因為外食口味重，過多鹽分會使水分滯留，使得鈉離子停留在身體裡，進而導致水腫。

▲隨時穴道按摩幫助排水瘦小臉。

#無時無刻按摩

她的巴掌小臉都靠「按摩」，為水腫所苦多年的她，自己按摩消腫已成精，早練就一身好功夫，哪裡腫要怎麼按堪稱專業戶，她笑稱每次錄製節目前，自己的手都沒停過，就像在按摩斯密碼一樣，就是她瘦臉的神秘儀式。

▲從瑜珈中找到運動的熱情。

#一周練瑜珈2次

除了飲食，她也找到了最適合她的消水腫運動，她很常在微博分享瑜珈美照，一周會上2-3次，不僅讓她排毒燃脂，更是維持窈窕身材的方式。

▲露腿又露肚，真的超考驗身材。

#泡澡加速代謝

她曾公開分享愛上泡澡，泡澡除了能消除疲勞，更能加速身體循環代謝，平時她會加入沐浴油幫助保濕肌膚，療癒香氣聞了也相當舒心。

▲帶皮吃的纖維質含量更充足。（圖／Unsplash）

#奇異果帶皮吃

私下的她飲食愛好清淡，花椰菜是她的最愛，覺得吃水煮太無趣，她會先將肉片煎出油和香氣後，再把花椰菜放進鍋中拌炒，這樣熱量低又能滿足口慾；奇異果她更是帶皮吃，能攝取更多纖維量，幫助腸胃蠕動，進一步改善小腹問題。