新手必學！超簡單「3定點」萬能眼線畫法　手抖也不怕

▲眼線畫得好能讓雙眼更有神。

編輯／Amanda 圖／翻攝小紅書@摇滚阿茅、IG@emisuzuki_official

眼線畫得好，就算沒有上眼影、睫毛膏，也能立刻讓眼睛變得更有神，還能放大雙眼、修飾眼形，但眼線對於很多手殘人、化妝新手來說是個難題，不僅線條形狀難掌握，還很容易手抖，畫得歪歪扭扭。小紅書上就有彩妝師分享一套超簡單的「3定點」萬能眼線畫法，只要找出3個關鍵位置，連新手都能不怕手抖，輕鬆畫出精緻眼線。

Step 1：在睫毛根部畫虛線



首先先畫內眼線，而畫內眼線最重要的就是要畫對位置，有些人畫內眼線時會畫到粉白色的眼瞼上，尤其是新手，而這就是導致眼線很容易就暈開、糊掉的元兇之一，內眼線要畫在睫毛根部，畫起來有撥動睫毛的感覺，就是正確位置。

而要在睫毛根部畫內眼線，如果很容易手抖或是沒那麼熟練的化妝新手，無法一筆很順暢地畫好，可以先間隔的畫上一段一段虛線，再將虛線連接起來，就能有一條細緻又流暢的內眼線。

Step 2：找好三定點連接成線



畫好內眼線後，接著要找出眼尾的3個重要定點。第一點是在眼尾拐角處，找到後先點個小點，第二點是眉尾與鼻翼連線的交點，一樣先畫個小點，再將這兩點先連接起來。

第三點則在上眼皮眼尾約三分一之處，點在靠近睫毛根部，接著將第三點與第二點連接起來，會形成一個小三角形，最後將這個三角形畫滿，就能獲得一條細緻又萬用的基本型日常眼線。

▲運用「3定點」畫法畫出來的眼線細緻又百搭。

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