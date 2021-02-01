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熬夜後沒精神又不舒服？5招「快速補救方法」　早餐要吃豐盛點

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▲▼熬夜後5招快速補救方法。（圖／翻攝IG）

▲熬夜晚睡對現代人來說是常態。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

編輯／Amanda　

現代人生活作息改變，熬夜晚睡變成許多人的常態，除了自發性的熬夜可以盡量避免，有時候也難免會因為工作不得已必須熬夜加班，該如何做才能盡量降低對身體的傷害？就有醫師分享5個熬夜後的補救方法，可幫助降低熬夜的疲勞，並有助於隔天儘快恢復精神。

1.盡量不要喝濃茶或咖啡

有些人熬夜工作時，為了提振自己的精神，就會習慣性喝濃茶或咖啡，但熬夜的時候盡量不要喝濃茶或咖啡，不僅會影響心血管，還會傷胃。最好是多喝水，幫助促進循環和代謝，還有助於細胞的修復、恢復疲勞。

2.吃營養豐富的早餐

雖然熬夜後通常食慾會比較差，但熬夜完的第二天一定要吃早餐，而且要豐富一點，像是建議可以吃雞蛋、牛奶來補充優質蛋白質，搭配新鮮水果或五穀雜糧等主食，幫身體補充營養，也能幫助喚醒大腦和體內的臟器，提升精神。

3.多補充維生素B群

熬夜後的第二天可多補充維生素B1、B6、B12，能有助於降低疲勞，且幫助製造能讓人放鬆、感到愉悅的血清素。除了吃營養補充食品，也可以從食物中攝取，像是全穀雜糧類、花生、大豆、芝麻、牛肉或豬肉、綠葉蔬菜、肝臟、蛋類等，都是富含維生素B群的食物。

4.適當補眠

熬夜後的第二天建議可以適當補眠，比如利用午休時間或下午休息時間稍微午睡一下，幫助身體排除疲倦感，但要注意不要補眠時間不宜太長，可依個人時間狀況睡15～30分鐘，最多別超過2個小時，以免影響當天晚上的睡眠。

5.補充抗氧化營養

應該很多人對自由基都不陌生，自由基會導致身體組織、器官損傷或病變，像是心臟病、動脈硬化、腫瘤等多種疾病和女生最害怕的老化都跟自由基有關，而熬夜、睡眠不足時，會使自由基大量產生。

而維它命A、C、E，蕃茄紅素、β胡羅蔔素、兒茶素、葉黃素、花青素等都是具有高抗氧化效果的營養素，可幫助對抗自由基，保護身體細胞，所以熬夜後可多補充含有天然抗氧化劑的食物，尤其是新鮮蔬菜水果，不僅還有這些抗氧成摁，也富含維生素、微量元素和纖維，一次補充多種營養。

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關鍵字：

熬夜, 晚睡, 睡眠不足, 精神差, 傷身, 補救

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