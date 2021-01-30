IU頭戴三萬元髮箍耍公主！新歌MV狂換粉色紗裙、大紅禮服11套造型

編輯／Emily 圖／翻攝自YouTube《Celebrity》MV

韓國女星IU（李知恩）近期帶著新歌《Celebrity》回歸，再度創下好成績，音樂本身是品質保證之外，《Celebrity》的MV更是變換了多達11套華麗造型，吸引大家的眼球。IU身穿粉紅婚紗、紅色禮服宛如童話中的公主，頭上戴的銀色閃亮亮髮飾，更被扒出要價約台幣30,000元。

IU在《Celebrity》新歌封面與MV開場，身穿粉紅色婚紗洋裝，上半身是平口合身設計，下擺則有層層堆疊的紗裙，完全襯托出IU的甜美氣質，看起來仙氣爆棚，這套粉紅婚紗是出自韓國婚紗品牌Bridal Kong。

搭配這套紗裙的是銀色閃亮亮髮飾，仔細看它是個貼合頭部、兩側做出垂墜效果的髮箍，但上面鑲滿光彩奪目的鑽，戴在頭上根本比皇冠還貴氣！而這個髮箍其實是GUCCI推出的水晶髮飾，要價美金1,100元（約台幣30,817元）。

▲GUCCI水晶髮飾要價美金1,100元（約台幣30,817元） 。（圖／翻攝自gucci.com）



另一套公主風造型是大紅色禮服，鮮豔的顏色讓IU的皮膚更顯白，配上小皇冠、鑽石耳環、項鍊看起來高貴大氣，紗紗蓬裙在IU奔跑時飛揚起來，唯美畫面就像電影場景，這套是出自韓國婚紗品牌Dénicheur。

▲IU穿的大紅色禮服出自韓國婚紗品牌Dénicheur。（圖／翻攝自《Celebrity》MV、IG@denicheur.official）



MV中IU坐在打字機前的服裝也是來自Dénicheur，鑲滿銀色裝飾的小洋裝超級吸睛，雖然外面罩了件外套，也掩蓋不住光芒。

▲IU穿在裡面的銀色小洋裝也是Dénicheur的服裝。（圖／翻攝自IG@denicheur.official）

還有一套藍、黑配色的蕾絲洋裝，馬上讓大家聯想到IU《德魯納酒店》裡的滿月社長，淺藍色蕾絲洋裝上，加了黑色蝴蝶結裝飾，在華麗中帶有一絲詭譎黑暗，配上妹妹頭瀏海髮型，又是另一種風格。

在眾多浮誇造型中，兼具華麗與實穿的是這套Michael Kors的星星洋裝，黑底長袖版型上佈滿金、銀色星星，一樣超夢幻，短裙襬活動比較方便，IU還可以穿著它大秀舞步。

▲Michael Kors星星短洋裝售價台幣15,900元。（圖／翻攝自michaelkors.global）

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