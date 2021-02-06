五款貓奴必收周邊！壞貓咪統治廁所紙巾、暗黑系肉球護唇膏萌度破表

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平時生活繁忙、工作勞累，一回到家若看到可愛的萌寵貓老大根本是一大救贖，即便下了班還要服侍牠們也是心甘情願，各位貓奴們有福了！日本雜貨FELISSIMO旗下的品牌FELISSIMO貓部因應成立十週年推出了許多貓咪周邊，因此小編特蒐五款貓奴必收商品讓你一次看個過癮。

＃貓咪廁所捲筒衛生紙套

家裡有養貓的人一定能懂，最害怕一回家看到滿地都是被撕爛的衛生紙屑，這款廁所衛生紙套直接設計成調皮的「罪魁禍首」造型，一整隻貓咪熱情地趴在衛生紙上、瞪著無辜的雙眼就好像在說「請享用」實在是非常可愛，叫人還怎麼捨得生氣罵牠呢？除此之外，貓咪的肚子裡還能放入備用的捲筒衛生紙，真的是既實用又療癒。

▲貓咪廁所捲筒衛生紙套，此系列共有玳瑁貓、神秘黑貓以及白雉貓三款造型。（圖／翻攝自felissimo.co.jp，下同）

＃貓咪肉球束口袋

貓咪最讓人難以抗拒的就是那萌到不行的肉球，粉嫩的顏色加上觸感柔軟，可愛的貓爪絕對是每看到一次就被療癒一次，這款肉球造型的束口袋看起來就像是一顆好吃的奶油麵包，除了外觀治癒人心以外，中間肉球設計為Q彈舒適的材質就像是真的一樣。

▲貓咪肉球束口袋，此系列共有三款顏色造型。

另外同場加映了「壞貓咪系列」打造三款極致黑的黑手貓咪，看起來特別的調皮不受控，再壞的貓咪伸出手同樣都有撩人的可愛肉球魅力同樣是無法擋；此系列暗黑版肉球束口袋亦有三款顏色供選購，選一隻喜歡的手手帶回家吧。

＃立體貓耳吸水頭巾

中長髮的女孩肯定跟小編一樣最討厭吹頭髮，想要吹乾又濕又長的秀髮總要耗上一段時間，這款吸水頭巾採以超吸水材質不僅可以迅速將水分吸乾同時也不必擔心水滴得滿地都是，最重要的是外觀上設計為兩個大大的立體貓耳朵讓貓奴們體驗一下當貓的感覺，簡直是可愛極了。

▲立體貓耳吸水頭巾，此系列共有五款豐富的顏色造型讓大家挑選。

＃笑臉貓咪陶瓷壺

由原創品牌妙吉mewji推出的這款陶瓷壺禮盒採以簡約的白色看起來舒適宜人，此禮盒包含一個茶壺以及兩個杯子，壺蓋設計為轉頭微笑的貓咪笑得就像招財貓一樣燦爛，喜氣洋洋的樣子看起來既吉祥又可愛，悠閒的下午用這組茶具來一場下午茶饗宴肯定很放鬆。

▲笑臉貓咪陶瓷壺禮盒，茶壺容量190ml。（圖／翻攝自pinkoi.com）

＃貓掌護唇膏

既是日用品護唇膏外觀設計又是萌寵貓咪，這款女孩們絕對沒有抵抗力，將貓咪優雅的手手搭配高質感的肉球造型整個萌度破表，且唇膏不添加任何化學成分採以全天然的蜂蠟使得保濕效果極佳同時也不必擔心使用後嘴唇黏膩，這款護唇膏根本是兼具顏值與實用度的最佳代言人。

▲貓掌護唇膏，此系列共有五款造型且定價依款式而異，有興趣的人可以前往官網選購。（圖／翻攝自臉書＠catisstw）

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