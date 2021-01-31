四款有趣扭蛋扭起來！罐頭戒指拆開直接變對戒　解放的柴柴超可愛

編輯／ChiNg

面對忙碌的生活，疲憊的你需要偶爾來點趣事來讓自己放鬆，有玩扭蛋的人一定常常被設計者的創意逗樂，每每看到各種怪奇、新奇的作品就會讓人忍不住大笑實在是很紓壓，小編特蒐四款驚奇爆笑的扭蛋讓大家好好欣賞、緩緩生活步調。

＃柴犬半蹲系列

扭蛋品牌JXK STUDIO推出的半蹲動物系列這次找來了柴柴當主角，不小心讓各位柴粉們目睹正在上廁所的牠們，可愛又逼真的表情與動作不但沒有破壞形象反而顯得更加療癒人心，不得不說這系列的做工實在是精緻到就好像是一隻隻真的毛小孩隨處上演了「解放」的逗趣畫面，除此之外還精心設計了各種姿勢甚至連便便本人都有，放一個在辦公桌上絕對能治癒疲憊的你。

▲柴犬半蹲系列共有多種姿勢樣式，預計將於三月在日本網站AMIAMI開始販售，有興趣的人記得手刀預購。（圖／翻攝自animes-pro.com）

＃米飯之友

白飯可以堪稱亞洲人不可或缺的糧食之一，任何東西配上白飯幾乎沒有不好吃的，日本玩具品牌萬代設計這系列扭蛋完全成功勾起大家的食慾，明太子拌飯、魚卵拌飯……就連海苔配飯光看都覺得香味飄進肚子裡了，提醒大家工作、讀書的時候千萬不要偷看它，以免肚子餓影響了專注力以及「飢」耐力。

▲米飯之友系列整組共五款，每款定價為300日圓（約NT$81）發售日期尚未公告，有興趣的人可以持續鎖定官網最新消息。（圖／翻攝自bandai.co.jp）

＃160％的動物

大象啊大象你的鼻子怎麼那麼長～大家還記得這首小時候耳熟能詳的兒歌嗎？日本玩具品牌TAMA-KYU就是要浮誇再浮誇推出這系列160％動物，言下之意就是把所有動物都免費升級60％的誇張，大象的鼻子跟長頸鹿的脖子長還要更長，袋鼠的育幼袋就是要大到能裝下另一隻袋鼠才夠給力，除此之外還有爆笑的企鵝以及毛髮蓬到不能再蓬的獅子，幽默指數全都爆表。

▲160％的動物系列共五款，每款定價為200日圓（約NT$54）。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

＃食物罐頭戒指

近日於推特引起熱議的就是這款罐頭戒指扭蛋，日本人的創意真的是深不可測……小小一個戒指在設計上可是絲毫不馬虎，不但逼真的100％還原玉米罐頭、鳳梨罐頭以及鮪魚罐頭，這次更設計為可拆式打開竟然真的有食物在裡面！拆開之後便一分為二變成了史上最省的情侶對戒，買一個罐頭就可以製造出兩種戒指實在是非常划算；食物罐頭系列共有四款，定價為400日圓（約NT$108）。

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