fb ig video ETtoday search mobile

四款有趣扭蛋扭起來！罐頭戒指拆開直接變對戒　解放的柴柴超可愛

>

編輯／ChiNg

面對忙碌的生活，疲憊的你需要偶爾來點趣事來讓自己放鬆，有玩扭蛋的人一定常常被設計者的創意逗樂，每每看到各種怪奇、新奇的作品就會讓人忍不住大笑實在是很紓壓，小編特蒐四款驚奇爆笑的扭蛋讓大家好好欣賞、緩緩生活步調。

＃柴犬半蹲系列

扭蛋品牌JXK STUDIO推出的半蹲動物系列這次找來了柴柴當主角，不小心讓各位柴粉們目睹正在上廁所的牠們，可愛又逼真的表情與動作不但沒有破壞形象反而顯得更加療癒人心，不得不說這系列的做工實在是精緻到就好像是一隻隻真的毛小孩隨處上演了「解放」的逗趣畫面，除此之外還精心設計了各種姿勢甚至連便便本人都有，放一個在辦公桌上絕對能治癒疲憊的你。

▲▼四款爆笑扭蛋（圖／翻攝自推特@iine_piroshiki、animes-pro.com）

▲柴犬半蹲系列共有多種姿勢樣式，預計將於三月在日本網站AMIAMI開始販售，有興趣的人記得手刀預購。（圖／翻攝自animes-pro.com）

＃米飯之友

白飯可以堪稱亞洲人不可或缺的糧食之一，任何東西配上白飯幾乎沒有不好吃的，日本玩具品牌萬代設計這系列扭蛋完全成功勾起大家的食慾，明太子拌飯、魚卵拌飯……就連海苔配飯光看都覺得香味飄進肚子裡了，提醒大家工作、讀書的時候千萬不要偷看它，以免肚子餓影響了專注力以及「飢」耐力。

▲▼四款爆笑扭蛋（圖／翻攝自推特bandai.co.jp）

▲米飯之友系列整組共五款，每款定價為300日圓（約NT$81）發售日期尚未公告，有興趣的人可以持續鎖定官網最新消息。（圖／翻攝自bandai.co.jp）

＃160％的動物

大象啊大象你的鼻子怎麼那麼長～大家還記得這首小時候耳熟能詳的兒歌嗎？日本玩具品牌TAMA-KYU就是要浮誇再浮誇推出這系列160％動物，言下之意就是把所有動物都免費升級60％的誇張，大象的鼻子跟長頸鹿的脖子長還要更長，袋鼠的育幼袋就是要大到能裝下另一隻袋鼠才夠給力，除此之外還有爆笑的企鵝以及毛髮蓬到不能再蓬的獅子，幽默指數全都爆表。

▲▼四款爆笑扭蛋（圖／翻攝自推特tama-kyu.com）

▲160％的動物系列共五款，每款定價為200日圓（約NT$54）。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

＃食物罐頭戒指

近日於推特引起熱議的就是這款罐頭戒指扭蛋，日本人的創意真的是深不可測……小小一個戒指在設計上可是絲毫不馬虎，不但逼真的100％還原玉米罐頭、鳳梨罐頭以及鮪魚罐頭，這次更設計為可拆式打開竟然真的有食物在裡面！拆開之後便一分為二變成了史上最省的情侶對戒，買一個罐頭就可以製造出兩種戒指實在是非常划算；食物罐頭系列共有四款，定價為400日圓（約NT$108）。

►網：準到嚇人！從「握拳方式」看真實性格，你是哪一種？

►帽子控快來看！日本超可愛手工帽　整顆蘋果帽、布丁帽你該入手

關鍵字：

扭蛋, 日本, 爆笑, 柴犬, 戒指

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

朴信惠、尹恩惠撞臉又撞衫傻傻分不清！連髮型都一樣，根本「複製人」

朴信惠、尹恩惠撞臉又撞衫傻傻分不清！連髮型都一樣，根本「複製人」

楊冪穿了IU去年的衣服誰比較尷尬？風格差太多難分高下

楊冪穿了IU去年的衣服誰比較尷尬？風格差太多難分高下

4種愛情別救了　無論如何都是痛苦

4種愛情別救了　無論如何都是痛苦

網：準到嚇人！從「握拳方式」看真實性格，你是哪一種？ 星巴克1／28起「再推」買一送一　限定5款飲品現賺一杯 「飛機窗LED夜燈」讓你偽出國！機翼配夕陽、層層雲海　擺房間好療癒 41歲高圓圓直播無修圖狀態驚人！「淺藍深V毛衣」少女感爆棚 奧斯塔羅12星座一周運勢0201-0207　獅子正財運旺、巨蟹遠離衝動犯錯 內行人激推「唐吉訶德」必買TOP 20！北海道海膽、38度C唇膏進店就先搶 當個稱職的懶人！四款必備助宅神器　小白抱枕、龍貓沙發超欠躺

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面