「黑白米奇包」只有台灣買得到！附送大頭吊飾　一拎直接年輕10歲

編輯／ChiNg

新年除了買新衣、換新髮型之外最重要的就是買新包！美國品牌ARNOLD PALMER時常與備受愛戴的卡通明星們聯名推出許多可愛又有質感的各式包款，這次更首度推出台灣限定的「B.G.W.黑白米奇系列」無論是水桶包、貝殼包甚至是翻蓋書包都換上了米奇的經典黑白配色。

＃水桶包

此聯名系列包款皆採以白搭配灰的簡約設計再加上米奇的圖樣以及M的字樣，並且附上一顆大大的米奇頭零錢包吊飾，另外這款水桶包於正面設計了拉鍊讓大家可以把較貴重的小物件放進去以便拿取，內部也設計了插袋以及拉鍊內袋，整體容量非常充足絕對能裝下長夾、手機以及化妝品。

▲大小約為25X15X25cm。（圖／翻攝自arnoldpalmer-bag.com，下同）

＃貝殼斜背包

這款貝殼包相較於其他包款顯得較為俏皮、活潑，背著它出門肯定特別年輕可愛，功能上同樣於背面設計了拉鍊袋還有內部的插袋和拉鍊內袋，雖然看起來小巧可愛但一樣能裝得下手機及短夾，亦是實用的好選擇。

▲大小約為21X10X15.5cm。

＃翻蓋書包

此次的米奇聯名不但要年輕化更要帶大家回到學生時代，這款翻蓋書包整個學院風飄香背著它彷彿年輕了十歲，不管是學生還是上班族肯定都會愛不釋手，大容量的設計能裝進長夾、手機甚至是文具，內部拉鍊袋的設計也方便大家拿取小物件再也不必擔心書包翻了半天卻找不到東西。

▲大小約為25X10.5X18cm。

＃手拿包

若不習慣拎著大包小包出門那就選這款手拿包吧，外觀設計的部分除了印上米奇與M字樣更搭配了LOGO的五金皮飾牌，黑與金的配色顯得整體更為高貴氣質；而功能的部分於背面設置了卡片格位，內部則是多夾層能完美收納鈔票、發票以及零錢，且拉鍊處更附上了手腕帶讓攜帶上更加便利。

▲大小約20.5X10.5X2cm。

＃翻蓋長夾＆ㄇ字型長夾

長夾的部分則分為翻蓋式以及ㄇ字型此兩種款式，外觀設計上並無太大的差異，亦同樣皆有背部插袋、豐富的卡片層和鈔票收納層，區別是翻蓋式長夾擁有L型的拉鍊零錢袋，而ㄇ字型長夾則是擁有內部的三個夾層，大家可以依照個人需求與喜好做選擇。

▲左為ㄇ字型長夾，右為翻蓋式長夾；大小約19X9.5X2.5cm、19X10.5X3cm。

＃證件套

這款證件套專為不喜歡付現、慣於刷卡支付的人而設計，只要帶著它即便兩手空空也能輕鬆出門購物，足足擁有三個卡片格位以及背面的透明證件窗，另外還貼心的於側邊設計了拉鍊零錢袋，一個證件套在手誰還需要錢包？

▲大小約為7.5X12cm。

此次ARNOLD PALMER與米奇的重磅聯名還有其他許多包款，例如托特包、手提包、短夾等應有盡有，有興趣的人可前往官網選購；另外，凡購買米奇系列包款便可以加購「米奇復古皮箱」貼滿米奇、米妮圖樣的皮箱整個古色古香還有白手套、大M等許多米奇的經典元素，米奇粉們千萬不要錯過。

▲「米奇復古皮箱」。（圖／翻攝自IG@arnoldpalmer.taiwan）

喜歡米奇的話千萬不能錯過COACH的話題聯名Mickey Mouse X Keith Haringg，塗鴉大師Keith Haring以簡單筆觸勾勒出極具童趣、幽默風格的米奇插畫，與迪士尼畫風的原版米奇截然不同，更多了的是不羈的藝術感，一口氣躍上眾多服裝、包款、配件，全系列已於1月8日正式開賣。

▲限定店獨家款米奇包，NT＄23,800。（圖／記者王則絲攝，下同）



▲本次「COACH X Mickey Mouse X Keith Haring」系列推出超多款可愛的「米奇包」。

另外，GUCCI也與哆啦A夢聯名推出新年特別系列，為了呼應牛年，哆啦A夢不只是換上了喜氣洋洋的金色調，還戴上了牛角，更長出了牛耳朵與牛尾巴，此系列皆飾以櫻桃紅色的皮革滾邊做搭配，更有紅吱吱的新年氣息，卻不會太浮誇，迷你水桶包、iPhone手機殼、錢包、卡片夾與Ace系列運動鞋全都燒死人不償命。

▲哆啦A夢金牛年皮夾；哆啦A夢金牛年 ACE 系列運動鞋，NT＄26,700。（圖／品牌提供）

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