情人節想讓感情升溫？選「四大類型」當禮物　為平淡生活注入新鮮感

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自ellaparadis.com

情人節逐漸逼近，很多情侶一定都想趁著節日做特殊安排，替兩人的互動增添情趣。這裡就幫你分成四大面向，精選多樣可以讓情侶感情升溫的小物，不管是送給另一半或自己使用，都能為平淡生活注入源源不絕的新鮮感，兩人之間的感情也會更甜蜜。

＃成人藝術設計

帶有成人趣味的插畫常讓人會心一笑，做成日常小物可以替生活注入樂趣與靈感，也能讓情侶的互動加溫。像設計品牌YIZISToRE印了裙底風光的地墊，就帶大家用不同角度認識自己，站上這個有趣的地墊會忍不住笑出來。

▲YIZISToRE印花防滑地墊。

設計品牌三時七有帶大家用藝術眼光認識男女生理，將獨有漫畫畫風結合男女合體圖樣，讓大家穿上這雙襪子，重新以時尚角度探討身體構造的奧妙。

▲三時七有 太陽螢火設計藝術襪原價。

設計品牌桃色壞男孩則將插畫與變溫馬克杯結合，杯子上畫了泡在浴池裡的裸男，倒入熱水會讓藏在池內的畫面顯露，十分引人遐想，讓平常無聊的喝水習慣，產生臉紅心跳的驚喜。

▲桃色壞男孩 泡湯感溫變色杯。

＃美感內睡衣

情侶之間想度過難忘的夜晚，女孩們可以考慮換上性感的內睡衣，光滑緞面布料、蕾絲等充滿女人味的元素，搭配合身剪裁，讓妳由內而外散發性感，絕對讓另一半無法抗拒，男友們買來當情人節禮物也很適合。

▲forbedfellow真絲法式無鋼圈內衣。

▲Queensybra 蕾絲內衣套裝。

＃私密處清潔保養

在享受歡愉後，也別忘了清潔私密處的重要。從清潔慕斯到保養凝膠、芳香噴霧，不只維持健康PH值，也能改善異味、舒緩不適，讓你溫和清潔保養，天天擁有完美狀態。

▲ANASIUM洋甘菊後私密肌活膚噴霧。

▲精萃保養 . 純淨生活 私密淨味噴霧原價。

#情趣探索用品

情侶間也可以透過情趣探索用品，讓兩人的感情更升溫，現在有越來越多商品設計獨具巧思，其中一款就以日本古玩「手毬」為創作靈感，將和風印花注入外型，還有仿小鳥的俏皮造型，美觀典雅設計不僅讓你安心享受，平時擺放在空間也討喜不害羞。

▲iroha 日本繡球震動按摩器。

▲大人糖CW逗豆鳥情趣按摩器＋小夜燈。

以上商品都可以在Pinkoi官網購買。另外，外國網站ellaparadis則推出12天的性感禮物組，裡面有包含性感內衣褲、情趣小物等等，讓你天天都有驚喜，享受為期12天的歡愉。

▲12天性感禮物組售價US$231。

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