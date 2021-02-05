fb ig video ETtoday search mobile

情人節想讓感情升溫？選「四大類型」當禮物　為平淡生活注入新鮮感

>

編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自ellaparadis.com

情人節逐漸逼近，很多情侶一定都想趁著節日做特殊安排，替兩人的互動增添情趣。這裡就幫你分成四大面向，精選多樣可以讓情侶感情升溫的小物，不管是送給另一半或自己使用，都能為平淡生活注入源源不絕的新鮮感，兩人之間的感情也會更甜蜜。

▲情趣設計小物。（圖／pinkoi提供）

＃成人藝術設計

帶有成人趣味的插畫常讓人會心一笑，做成日常小物可以替生活注入樂趣與靈感，也能讓情侶的互動加溫。像設計品牌YIZISToRE印了裙底風光的地墊，就帶大家用不同角度認識自己，站上這個有趣的地墊會忍不住笑出來。

▲情趣設計小物。（圖／pinkoi提供）

▲情趣設計小物。（圖／pinkoi提供）

▲YIZISToRE印花防滑地墊。

設計品牌三時七有帶大家用藝術眼光認識男女生理，將獨有漫畫畫風結合男女合體圖樣，讓大家穿上這雙襪子，重新以時尚角度探討身體構造的奧妙。

▲情趣設計小物。（圖／pinkoi提供）

▲情趣設計小物。（圖／pinkoi提供）

▲三時七有 太陽螢火設計藝術襪原價。

設計品牌桃色壞男孩則將插畫與變溫馬克杯結合，杯子上畫了泡在浴池裡的裸男，倒入熱水會讓藏在池內的畫面顯露，十分引人遐想，讓平常無聊的喝水習慣，產生臉紅心跳的驚喜。

▲情趣設計小物。（圖／pinkoi提供）

▲桃色壞男孩 泡湯感溫變色杯。

＃美感內睡衣

情侶之間想度過難忘的夜晚，女孩們可以考慮換上性感的內睡衣，光滑緞面布料、蕾絲等充滿女人味的元素，搭配合身剪裁，讓妳由內而外散發性感，絕對讓另一半無法抗拒，男友們買來當情人節禮物也很適合。

▲情趣設計小物。（圖／pinkoi提供）

▲forbedfellow真絲法式無鋼圈內衣。

▲情趣設計小物。（圖／pinkoi提供）

▲Queensybra 蕾絲內衣套裝。

＃私密處清潔保養

在享受歡愉後，也別忘了清潔私密處的重要。從清潔慕斯到保養凝膠、芳香噴霧，不只維持健康PH值，也能改善異味、舒緩不適，讓你溫和清潔保養，天天擁有完美狀態。

▲情趣設計小物。（圖／pinkoi提供）

▲ANASIUM洋甘菊後私密肌活膚噴霧。

▲情趣設計小物。（圖／pinkoi提供）

▲精萃保養 . 純淨生活 私密淨味噴霧原價。

#情趣探索用品

情侶間也可以透過情趣探索用品，讓兩人的感情更升溫，現在有越來越多商品設計獨具巧思，其中一款就以日本古玩「手毬」為創作靈感，將和風印花注入外型，還有仿小鳥的俏皮造型，美觀典雅設計不僅讓你安心享受，平時擺放在空間也討喜不害羞。

▲情趣設計小物。（圖／pinkoi提供）

▲iroha 日本繡球震動按摩器。

▲情趣設計小物。（圖／pinkoi提供）

▲大人糖CW逗豆鳥情趣按摩器＋小夜燈。

以上商品都可以在Pinkoi官網購買。另外，外國網站ellaparadis則推出12天的性感禮物組，裡面有包含性感內衣褲、情趣小物等等，讓你天天都有驚喜，享受為期12天的歡愉。

▲情趣設計小物。（圖／翻攝自ellaparadis.com）

▲12天性感禮物組售價US$231。

►花紋口罩、法式風手機殼！6大熱銷設計品牌　提升生活質感必須認識

►迪士尼保溫杯陪你過寒冬！米奇、米妮姿勢俏皮　愛麗絲5款圖案想全包

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

pinkoi, 情人節, 禮物, 情趣, 小物, 內衣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

最容易被人利用的3大星座！獅子一被激就上鉤、Top 1幾乎全網公認

最容易被人利用的3大星座！獅子一被激就上鉤、Top 1幾乎全網公認

徐若瑄短髮帥到登上GUCCI官方IG　下一套踢鐵板只怪泫雅太辣

徐若瑄短髮帥到登上GUCCI官方IG　下一套踢鐵板只怪泫雅太辣

側睡竟會加深法令紋！皮膚科醫師教「抗老防皺紋」5方法

側睡竟會加深法令紋！皮膚科醫師教「抗老防皺紋」5方法

小熊維尼「肚子裝小布丁」巨可愛！特價179元CP值爆高　吃完當撲滿 小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身！第一項超多人不知道 超多人護唇膏都塗錯！3大NG護唇行為　難怪保濕、淡唇紋都無感 13款熱賣WOC鍊帶包選擇！Chanel、Loewe、Dior　一包收納鈔票與手機 懶人福音！NIKE超狂科技「免動手穿鞋」踩下自動貼合一秒搞定 孫藝珍出演5部韓劇絕對要追！不只仙氣逼人　凍齡美貌一點都沒變 一句話就擄獲他的心！最能打動男生的3種讚美小技巧

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面