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比利時「蓮花餅乾」變軟綿綿睡衣！襪子、拖鞋神還原包裝和紋路

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編輯／Emily　圖／翻攝自gelatopique.com

日本睡衣品牌gelato pique經常推出聯名，像先前的史努比、櫻桃小丸子睡衣都很受歡迎，這次他們的合作對象是比利時知名零食Lotus Biscoff「蓮花餅乾」，說名字可能不一定知道，但看到它的招牌包裝一定會想起來，在搭飛機、喝咖啡或茶的時配一塊超級美味，做成睡衣系列也Q到讓零食控心動。

▲gelato pique聯名蓮花餅乾。（圖／翻攝自gelatopique.com）

gelato pique這次選擇與比利時Lotus Biscoff展開甜蜜又時尚的合作，把很多人喜歡的「蓮花餅乾」，變成可愛的家居服和小物。使用跟餅乾一樣的棕色柔軟面料，做成襪子、毯子、睡衣褲和拖鞋，每一款表面都神還原餅乾的「Lotus」字樣和特殊壓紋，看起來超逼真，彷彿把可口的點心穿在身上。

▲gelato pique聯名蓮花餅乾。（圖／翻攝自gelatopique.com）

▲gelato pique聯名蓮花餅乾。（圖／翻攝自gelatopique.com）

▲gelato pique聯名蓮花餅乾。（圖／翻攝自gelatopique.com）

▲gelato pique聯名蓮花餅乾。（圖／翻攝自gelatopique.com）

其中襪子外層還裹上招牌的紅色包裝，看起來就是「蓮花餅乾」本尊！適合冬天使用的毯子，展開也是一塊放大版餅乾。

▲gelato pique聯名蓮花餅乾。（圖／翻攝自gelatopique.com）

▲gelato pique聯名蓮花餅乾。（圖／翻攝自gelatopique.com）

除了棕色系商品，還有印了品牌LOGO和餅乾小圖案的款式，T恤白底配上紅標誌，簡單有型，外出也可以穿。佈滿餅乾印花的睡衣組童趣可愛，還有同款花色的化妝包，讓你穿的、用的都是「蓮花餅乾」。

▲gelato pique聯名蓮花餅乾。（圖／翻攝自gelatopique.com）

▲gelato pique聯名蓮花餅乾。（圖／翻攝自gelatopique.com）

聯名系列總是讓人沒有抵抗力，知名牛仔褲品牌Levi’s則是在IG宣布要與超人氣的《精靈寶可夢》聯名，目前釋出的照片是印滿鮮豔花草的外套，在花花綠綠的草叢間，可以發現可達鴨、傑尼龜、超夢、喵喵…等眾多寶可夢隱身其中，讓你瞬間玩起「大家來找碴」。目前還沒有相關發售資訊，但一張照片已經讓大家期待不已。


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關鍵字：

gelatopique, 日本, 睡衣, 餅乾, 食物, Lotus Biscoff

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