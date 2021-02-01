「再窮，你都還有自己」IG正能量作家暖句療傷　既然活著就好好享受

編輯／ChiNg 圖／由IG作家工程師の下班一小時授權提供

生活充滿了挑戰，失敗、受傷亦是常有的事，受傷了就療傷等到傷口癒合了再重新出發就好沒什麼大不了，Instagram正能量作家「工程師の下班一小時」簡直是療癒系代表，抱持著「不停止，就是最好的超越」以文字感染、治癒許多人的傷口。

＃你還有你

霸氣地說出「你永遠不配失敗這兩個字」也許上帝掌握了一半的命運，但另一半剩下的人生是我們自己的，無論如何都還有自己而非窮得一無所有；有時候感到絕望並非這個世界真的如此令人失望，而是我們對於對自己抱有更高的期望，能感到迷茫代表我們有所追求，同樣的，若生活讓你感受到委屈其實並不是最糟糕的事，這表示你這個人還有骨氣和底線。

＃輸，又怎樣？

隨著年齡增長越能明白輸與贏其實是相對的，並沒有明確的定義更不是絕對，每個人所追求的目標、努力的方向不盡相同，那又該如何去分出勝負、一較高下呢？任誰都會挫敗、都會迷惘，但只要你還沒倒下，那就永遠都有起飛的可能，即便是失敗的經驗也會被賦予意義，沒有一段時間是白活，更沒有一滴汗水是白流。

＃好好享受吧

小編最近聽到一段話「人生就是地上的人一個個的送，天上的人一個個的接」生命無常我們無法自行決定它的始點，更預測不到何時會走到終點，也許在生命走到末端時我們會感嘆回頭，看那些傷心難過其實都只是瞬間，短暫的不愉悅不該佔據我們的大好歲月這麼多，沒有人知道我們為什麼來，更沒有人知道我們什麼時候該走，既然來了就好好體驗吧。

＃學會愛它

所謂擁有與失去、喜愛與憎恨都是相輔相成的，若你不曾擁有那又如何談得上失去呢？若不是因為愛過又豈能懂這種失望、厭惡的強烈情感？時間不斷的走，年齡亦是只增不會減，什麼時期、遇見什麼人、發生什麼事，每個階段都有它的意義與任務要完成，過期的東西就讓它走、讓它過去，也許人這一生幾十年只要學會「拿得起、放得下」就算是活透徹了。

＃你在害怕什麼

看到前面的路有障礙就卻步那未免也太膽小，該害怕的應該是面對未知的恐懼，如果一個陷阱擺在眼前讓你看見就不叫陷阱了，那叫坑；既然能呈現在我們面前代表我們絕對有勇氣與能力足以面對也絕對經得起考驗，退一步還是要走完這條路，不如邁開步伐多相信自己一點吧。

＃真正的青春

就像那位90幾歲的網紅阿嬤，如此高齡了才做這個決定，因此所謂的青春其實是掌握在我們自己手上，你糟蹋、浪費那它就立馬消失殆盡，但若你珍惜、把握那它便永存，青春可以是與我們一同並肩作戰的戰友，也可以是提醒我們踐踏歲月的最好證明。

＃就出發吧

趁還可以選擇的時候，不要輕易給自己留下遺憾，人往往由於當下的不珍惜、對自己的不誠實，因此每每都要回頭去為那些已經失去的感嘆可惜，要是能踏實的把每一個當下活得透徹、對自己的更負責一些，也許就不必頻頻回盼那些曾經擁有但沒好好把握的，更不必擔心即將失去更多。

＃總會有人代替

大家應該都聽過李聖傑的《手放開》：「感情就像候車月台，有人走有人來」也許失去他的當下很痛，你甚至認為自己從今往後再也不會如此執迷不誤，但到頭來哪次不是這樣嗎？時間一直在走，唯獨不變的是反覆犯錯的你，人家說「時間不語，卻給了所有答案」你不必急著尋找所謂的對與錯，時間到了、人對了，你自然會懂。

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