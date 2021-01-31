fb ig video ETtoday search mobile

「瑪利歐巧克力模具」逼人動手DIY！像素風蘑菇、星星Q到捨不得吃

>

編輯／Emily　圖／翻攝自nintendo-sales.co.jp

任天堂的《超級瑪利歐》擁有高人氣，做成生活小物更讓粉絲們沒有抵抗力，最近情人節逐漸逼近，官網上就應景的推出「瑪利歐巧克力模具」，上面的刻紋居然是充滿懷舊感的像素風圖案，有鋸齒邊緣的瑪利歐、蘑菇、星星…復古又可愛，做成巧克力根本捨不得吃。

▲瑪利歐巧克力模具。（圖／翻攝自nintendo-sales.co.jp）

這款「瑪利歐巧克力模具」共有8格圖案，分別是瑪利歐、蘑菇、超級星星、花朵、問號磚塊和普通磚塊，復古的像素畫風勾起很多粉絲的情懷，真的做出巧克力也不忍心送人或吃掉。

▲瑪利歐巧克力模具。（圖／翻攝自nintendo-sales.co.jp）

▲瑪利歐巧克力模具。（圖／翻攝自nintendo-sales.co.jp）

▲瑪利歐巧克力模具售價2,500日圓不含稅（約台幣668元）。

另一款模具是磚塊九宮格，配上瑪利歐造型叉子，可以拿來做巧克力或冰棒，成品就會是瑪利歐跳著頂方塊的模樣。

▲瑪利歐巧克力模具。（圖／翻攝自nintendo-sales.co.jp）

▲瑪利歐巧克力模具。（圖／翻攝自nintendo-sales.co.jp）

▲瑪利歐磚塊模具售價2,800日圓不含稅（約台幣749元）。

除了巧克力模具，還有烘焙用的「瑪利歐鬆餅杯」，做成綠色水管造型，做好的點心插上瑪利歐叉子，直接重現瑪利歐從水管裡跳出來的遊戲畫面。另一款鬆餅杯則做成問號方塊造型，配搭配蘑菇叉子，成品就像蘑菇從方塊裡跑出來，實在是太可愛啦！還能搭配小烏龜「耀西」造型的隔熱手套一起用，瑪利歐迷們看了好心動。

▲瑪利歐巧克力模具。（圖／翻攝自nintendo-sales.co.jp）

▲瑪利歐巧克力模具。（圖／翻攝自nintendo-sales.co.jp）

▲瑪利歐鬆餅杯售價2,000日圓不含稅（約台幣535元）。

▲瑪利歐巧克力模具。（圖／翻攝自nintendo-sales.co.jp）

▲瑪利歐巧克力模具。（圖／翻攝自nintendo-sales.co.jp）

▲耀西隔熱手套售價2,500日圓不含稅（約台幣668元）。

另外，任天堂另一個知名角色《星之卡比》，則是與日本品牌ITS’DEMO聯名，推出一系列少女風小物，商品以粉紅配白色為主，搭配浪漫的花花插圖，風格好甜美。這系列品項眾多，從可以防疫的口罩到皮夾、手機殼、化妝包等等都有，讓你生活用品全換成《星之卡比》。這系列分為1月19日與2月9日在ITS’DEMO官網開賣，喜歡別錯過了。

►「小鳥杯緣子糖」陪你喝下午茶！站一排拍照萌翻　丟進熱飲秒融化

►讓防疫妖怪療癒你！日本五款可愛和菓子結合口罩、洗手元素撫慰人心

關鍵字：

瑪利歐, 任天堂, 巧克力, 模具, 情人節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

朴信惠、尹恩惠撞臉又撞衫傻傻分不清！連髮型都一樣，根本「複製人」

朴信惠、尹恩惠撞臉又撞衫傻傻分不清！連髮型都一樣，根本「複製人」

「飛機窗LED夜燈」讓你偽出國！機翼配夕陽、層層雲海　擺房間好療癒

「飛機窗LED夜燈」讓你偽出國！機翼配夕陽、層層雲海　擺房間好療癒

4種愛情別救了　無論如何都是痛苦

4種愛情別救了　無論如何都是痛苦

網：準到嚇人！從「握拳方式」看真實性格，你是哪一種？ 星巴克1／28起「再推」買一送一　限定5款飲品現賺一杯 41歲高圓圓直播無修圖狀態驚人！「淺藍深V毛衣」少女感爆棚 楊冪穿了IU去年的衣服誰比較尷尬？風格差太多難分高下 當個稱職的懶人！四款必備助宅神器　小白抱枕、龍貓沙發超欠躺 IU頭戴三萬元髮箍耍公主！新歌MV狂換粉色紗裙、大紅禮服11套造型 招桃花就用「玫瑰奶茶」唇膏！5款一抹就心動　偽素顏、黃肌都顯白

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面