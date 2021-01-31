「瑪利歐巧克力模具」逼人動手DIY！像素風蘑菇、星星Q到捨不得吃

編輯／Emily 圖／翻攝自nintendo-sales.co.jp

任天堂的《超級瑪利歐》擁有高人氣，做成生活小物更讓粉絲們沒有抵抗力，最近情人節逐漸逼近，官網上就應景的推出「瑪利歐巧克力模具」，上面的刻紋居然是充滿懷舊感的像素風圖案，有鋸齒邊緣的瑪利歐、蘑菇、星星…復古又可愛，做成巧克力根本捨不得吃。

這款「瑪利歐巧克力模具」共有8格圖案，分別是瑪利歐、蘑菇、超級星星、花朵、問號磚塊和普通磚塊，復古的像素畫風勾起很多粉絲的情懷，真的做出巧克力也不忍心送人或吃掉。

▲瑪利歐巧克力模具售價2,500日圓不含稅（約台幣668元）。



另一款模具是磚塊九宮格，配上瑪利歐造型叉子，可以拿來做巧克力或冰棒，成品就會是瑪利歐跳著頂方塊的模樣。

▲瑪利歐磚塊模具售價2,800日圓不含稅（約台幣749元）。

除了巧克力模具，還有烘焙用的「瑪利歐鬆餅杯」，做成綠色水管造型，做好的點心插上瑪利歐叉子，直接重現瑪利歐從水管裡跳出來的遊戲畫面。另一款鬆餅杯則做成問號方塊造型，配搭配蘑菇叉子，成品就像蘑菇從方塊裡跑出來，實在是太可愛啦！還能搭配小烏龜「耀西」造型的隔熱手套一起用，瑪利歐迷們看了好心動。

▲瑪利歐鬆餅杯售價2,000日圓不含稅（約台幣535元）。

▲耀西隔熱手套售價2,500日圓不含稅（約台幣668元）。



另外，任天堂另一個知名角色《星之卡比》，則是與日本品牌ITS’DEMO聯名，推出一系列少女風小物，商品以粉紅配白色為主，搭配浪漫的花花插圖，風格好甜美。這系列品項眾多，從可以防疫的口罩到皮夾、手機殼、化妝包等等都有，讓你生活用品全換成《星之卡比》。這系列分為1月19日與2月9日在ITS’DEMO官網開賣，喜歡別錯過了。

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