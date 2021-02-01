台中谷關必訪秘境！泡美肌之湯　自然系「水之庭園」治癒煩躁的心

文、圖／Ean

標榜「非日常體驗」的虹夕諾雅，不僅提供給旅人儀式感，難得的是，在四季不是那麼分明的台灣，還是讓我在谷關體會到季節感。一月下旬前往，雖已是一年內的三訪，意外的、在熟悉中我感受到不同風貌，那是濃郁的時令葉色，也是館方設計的「溪谷秘境之湯」冬季限定活動所帶來的不同風景。從水之庭園的倒映，到對面山頭的一抹黃紅，還有職人匠心打造置身自然的茶席「淨心品茗時刻」、面對山景進行調息練核心的「隨風森展」以及滋補的「日式鱘龍魚涮涮鍋」。就算沒預約到一日接待一組、只到二月底的這項活動，住客午後在大廳喝到的金桔檸檬飲與桂圓紅棗薑茶，或者晚上 6:30 到 9:30 的池畔免費特調熱紅酒，同樣都能品飲到迷人的冬季節氣之味，不過，最直接的，當屬一邊欣賞變色紅葉，一邊浸泡被譽為「美肌之湯」碳酸氫鹽泉所帶來的大地恩賜。

▲水之庭園被染得金黃燦燦，是季節的顏色

▲三訪虹夕諾雅 谷關，隨著季節更迭，呈現不同景色

▲隨風森展，在風之間

▲免費的池畔夜飲，這季準備的是熱紅酒（右）和一款無酒精的蘋香莫斯科騾子（左）， 找個西式涼亭坐下來，享受安靜的狂歡

雖非第一次來，進了房間，還是讚嘆！面峽谷的房間（502 號房），景緻壯闊，季節讓窗景增添幾分顏色。我一進門，看到桌上擺放的 Bose 喇叭便笑了出來，其實那並非房間標配，但因去年二月入住時我有主動詢問，若有需求，飯店人員會把藍芽喇叭送至客房，於是，他們細心的記得了這件事，這就是日式頂級飯店的體貼服務，讓你彷彿回家般的自在與放鬆。

▲傍晚，在房間（水明房型）舒服的泡湯

▲溪谷秘境之湯專案，會送住客一瓶初霧清酒與兩只扇子

飯店入住手續，一樣是安排在房間辦理，我發現迎賓茶點換了，從之前的水饅頭改為綿密的南瓜金團，是季節之味，搭配熱茶品嚐很是剛好，就這樣，我彷彿走入了旅遊雜誌的封面裡，就連隔天清晨亦是，面向房間落地窗，一點黃紅、些許蒼茫，讓我想起了虹夕諾雅京都，有點冬季嵐山的蕭瑟，很美…

▲彷彿坐在雜誌裡的風景，享用南瓜金團

▲這種和菓子因為形狀，在日本被稱為「南瓜茶巾」

黃綠紅的季節美湯

雖說房間就有 24 小時維持滿水位的無循環個人湯池，但我還是建議一定要抽空泡一下戶外溫泉，入住兩晚我跑了四趟，早晨、傍晚及夜半時分。再次來到大眾湯，因植物變色，感覺又不大一樣了，杜鵑花開了，幾棵樹的葉子轉黃或紅，好有味道。這段時間儘管滿房，但仍都只有 2-3 位其他客人一塊使用，甚至一度包場，清幽而尊榮。

▲男戶外溫泉，一邊泡湯一邊欣賞變色的樹葉很是享受（註：這裡的大眾風呂跟多數其他溫泉飯店一樣，都是禁止攝影，這次入住是由飯店公關利用大眾浴池休息整理時間 11:00-16:00 帶領參觀拍攝）

▲房間裡，有為住客準備了質感很好的溫泉袋，泡湯時可把房卡、手機等放在裡頭，方便攜帶

淨心品茗時刻

前兩次來到虹夕諾雅 谷關，總想著若有機會坐在水之庭園的樹下，擁有一場清風相伴的茶席，該有多好？美夢成真！這回三天兩夜的「溪谷秘境之湯」專案裡最讓我期待的，莫過於冬日暖陽大樹下的專屬茶席，他們取名「淨心品茗時刻」。先被帶領在 Gazebo（西式涼亭）享用桂花氣泡飲，讓心悠緩下來，再引至樹下而坐。一日只款待一組客人的這場茶席，品飲的兩款茶都是來自附近山區，第一款是較清香的梨山高山茶，第二款是帶些花果甜香的八仙山紅茶，我喜歡這款用蓋碗泡的茶湯，用來搭配兩串日式烤丸子，原味搭甜醬油以及艾草配紅豆泥，頓時還真有置身日本的錯覺。

▲大樹下的茶席，很是奢華

▲對於喜愛品茶的我來說，能擁有這樣一場茶席，至樂

▲準備了兩串日式烤丸子來搭配八仙山紅茶

陽光正暖，和風舞弄黃或紅的樹葉婆娑，這等享受，實在奢華。幸運的是，席間還巧遇虹夕諾雅 谷關總經理田川直樹先生，正親自帶領團隊規劃即將到來的農曆新年佈置，我很開心的當面謝謝他，這麼努力的帶領優秀團隊，讓台灣土地上有這樣一座被國際看見的頂級渡假村。

▲Ean 與虹夕諾雅 谷關總經理田川直樹先生（左），開心終於有機會見到本尊

▲虹夕諾雅 谷關很棒的一點是，不斷精進，像溫泉袋、以泰雅族原住民為插畫人物所設計的「溫泉禮儀小冊」，還有前一張照片我所穿著的冬季保暖外套，都是上回來還沒有的

隨風森展

傍晚陽光西斜，來到四樓的「風之間」，一邊欣賞蒼翠山景，感受清風吹拂，一邊在活動專員帶領下，我學習調息與核心運動，動作多是針對平時大家不常使用的體幹與下半身肌肉所設計，難度不會太高，很適合在家持續練習。結束之後的薄暮時刻，很適合再去戶外溫泉泡一下，完美！

▲在活動專員指導下跟著展翅伸展

▲面對青山來活動筋骨，實在舒爽

▲毛巾與水在一旁悉心準備著，頂級的日式服務由此可見

日式鱘龍魚涮涮鍋

造訪虹夕諾雅 谷關，除了經典的豐盛會席料理，「溪谷秘境之湯」專案第一天安排的晚餐也很用心！品嚐的是很接地氣、使用谷關在地養殖場培育的「日式鱘龍魚涮涮鍋」。鱘龍魚據說是恐龍時期就存在，只生活在水質清澈的環境，虹夕諾雅 谷關料理團隊，希望能透過日式會席料理的方式來呈現這道谷關的代表性食材。除了主角鱘龍魚，搭配的蔬菜也是在地產，鮮甜脆口，值得一提的是這套餐靈魂，是 8 種配料，不管是充滿和風的柚子胡椒、柚子七味，或在地原住民特色的馬告胡椒與刺蔥，都賦予每一口不同風味，令人驚喜。最後，還會加入飯做成雜炊，經過熬煮，鱘龍魚豐富的膠質，又被更淋漓盡致的表現。

▲使用谷關當地所養殖，豐盛的日式鱘龍魚涮涮鍋

▲許多遊客到谷關都會指名吃鱘龍魚料理，虹夕諾雅 谷關在食藝上又再提升到不同層次

▲儘管是以鍋物為主，一套餐下來，仍吃得很有層次

若喜小酌，不妨考慮搭配佐餐清酒。他們精選了分別來自日本高知県、帶些水果香氣與氣泡感的「文佳人」，以及來自岐阜縣、味道類似獺祭的「醴泉」，一輕柔一張揚，使用錫器片口盛裝，據說還能去除雜味帶出更好酒香。

▲兩款佐餐的日本清酒各有特色

文化魅力活動：泰雅織彩

前年底造訪了虹夕諾雅 京都留下深刻印象，尤其是所推出的付費文化體驗，包括聞香、花道，甚至還有季節性例如清晨搖櫓賞楓，活動的多樣與精緻性讓我佩服。在那之後，不禁讓我期待起，透過星野集團的視角與標準，虹夕諾雅 谷關會推出什麼樣屬於台灣在地的付費體驗活動？終於，在開幕一年多之後，首個付費文化體驗項目「泰雅織彩」於去年秋天登場！

▲藍惠珍老師示範傳統織布機「地機」

飯店所在區域屬於泰雅族部落，他們希望能帶領來自世界各地的住客，認識在地文化，而織布是泰雅族非常具代表性的傳統工藝，一個半小時的活動裡，換上泰雅族服裝的飯店人員，會介紹泰雅族織布文化以及幾個圖騰的意義。接著，活動靈魂人物，是投入傳統紋飾編織超過二十年，來自雙崎部落的藍惠珍老師，會講解傳統織布原料及製作過程，並示範傳統織布機「地機」。最後，參加的住客可以選擇桌上喜歡的編繩花樣，透過桌上型織布機使用平織法進行編繩製作，等上手之後就會感覺這編織過程還挺療癒。之後家裡的環保杯就擁有一個虹夕諾雅 谷關 Logo 的杯套，上頭編繩還是自己 DIY，可謂真是最好的旅行紀念品！

▲在老師的指導下，很快就能學會簡單的織布技法

▲一個半小時的文化體驗，不僅能了解泰雅族的織布歷史，還能把 DIY 紀念品帶回家，非常值得

/ Info. /

虹夕諾雅 谷關

官網

地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

▲午後，在大廳圖書閱覽室享用暖身的冬季飲品

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

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