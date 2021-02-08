好濃的鄉土味！烏魚子肥皂從飯桌跑到浴室　貼上符咒紙膠帶沒人敢碰

編輯／ChiNg

大城市的進步速度飛快使得生活步調極為快速，習慣了高樓大廈裡的繁華偶爾還是會懷念起鄉下的悠閒，在匆忙與忙碌的日子之間突然想念阿公阿嬤慈祥溫柔的味道，小編特蒐四款最具鄉土味的商品帶著大家一起回味舊時代的畫面，那些長再大都不該忘記的童年。

＃大同電鍋icash2.0

每每要出國或是出遠門到外地生活很多人都會帶上一個大同電鍋，擁有一甲子悠久歲月的老品牌一直是台灣人心中的品質保證堪稱是留學生必備電器之一，只要一鍋在手，蒸、煮、滷、燉、燜全都幫你搞定，即便是廚房菜鳥也完全沒問題。為此統一超商的子公司與大同電鍋攜手打造「迷你版大同電鍋icash2.0」使用時不但會發出「逼」的聲響同時電鍋還會亮燈，超逼真的設計簡直就是把台灣人民心中的廚房守護神升級為更強大的生活用品。

大同電鍋icash2.0共推出紅與綠兩款經典顏色，前者現已於OPEN POINT 手機app開放給會員預購，而後者也於全台7-ELEVEN門市開始販售；定價皆為NT$399。

＃符咒紙膠帶

相信很多人都玩過遊戲《還願》，主題設定為1980年代的台灣結合民間宗教與習俗再加上一些特殊術語與儀式成功製造了極為緊張恐怖的氛圍，同時也讓大家體驗一下早期宗教儀式豐富的台灣社會，露天拍賣上出現這款KUSO版符咒紙膠帶讓大家用幽默感來看待傳統，把「封印」當作標籤貼在食物上看誰還敢偷吃，或是「唵嘛呢叭咪吽」、「急急如律令」等既嚴肅又令人發笑的字句。

▲符咒紙膠帶。（圖／翻攝自ruten.com.tw）

＃菩薩貓咪扭蛋

若實在太害怕了就求觀世音菩薩來保佑你吧，日本品牌QUALIA推出菩薩貓咪系列扭蛋將十一面觀音、白衣觀音、彌勒觀音、地藏王菩薩等神明們全都以貓咪的樣子做成了Q版的造型扭蛋，做工極為細緻連莊嚴的表情、服裝以及法器等應有盡有，帶一尊在身上你就是最虔誠的信徒，肯定能受到呵護與保佑。

▲菩薩貓咪系列共有六款，包含一款隱藏版菩薩等你去蒐集，每款定價皆為300日圓。（圖／翻攝自qualia-45.jp）

＃烏魚子肥皂

除夕飯桌上肯定少不了烏魚子這道高級的美味食材，每年都見到使得它不知不覺成為了古早台灣味的經典代表之一，不僅是餐桌上的美味佳餚更是阿公阿嬤習以為常的下酒菜，有了它年夜飯才對味！這次台灣品牌「干皂-手作台味皂」以烏魚子為題設計出這款還原度100％的造型肥皂，把大家的嘴中的美味做成了清潔用品，讓你不僅在廚房能看到它，在浴室同樣能看到。

▲烏魚子肥皂禮盒。（圖／翻攝自臉書＠干皂-手作台味皂）

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