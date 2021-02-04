前任垃圾袋把渣男打包丟掉！四款「有趣商品」明明不需要　但是超想要

編輯／ChiNg

身處在這個年代，詼諧以及創意顯得極為重要，對於商品來說除了本身品質好之外更要走出自己的特色、展現獨特之處讓人印象深刻，相信大家都有過一種購物經驗「明明不需要，但是超想要」小編特蒐四款有趣商品，帶大家體會滿滿的幽默感。

＃前任垃圾袋

分手的前任就跟過期的商品一樣時效結束了就該把它打包丟了，沒有價值的東西就別再佔據你的心裡尤其是面對那些渣男絕對不要客氣，是時候幫自己大掃除了，最近蝦皮上引起熱議的就是這款前任垃圾袋，創意的印上「渣男」、「前任」甚至是迷信星座的都討厭的「水逆」，除此之外還在下面添加一排小字「不可回收」霸氣的告訴大家它就是垃圾不能回收！使用這系列垃圾袋肯定能平息你心中的怒火，瀟灑地把它打包扔掉吧。

▲前任垃圾袋組，每組共有五款造型。（圖／翻攝自shopee.tw）

＃破爛紙膠帶

不管是搬家還是整理家裡封箱膠帶肯定少不了，日本品牌MONYA推出這款極有特色的破爛紙膠帶讓收拾得心力交瘁的你看到立馬笑出來，外觀設計上就像是被撕得亂七八糟的破爛紙箱材質完全就是挑戰強迫症朋友們的底線，相信大家每次拆開膠帶後紙箱都殘破不堪，這款的設計理念就是要告訴大家「不管怎樣貼就是會破」真是既正能量又幽默。

▲破爛紙膠帶將於3／12正式於官網發售，定價為900日圓。（圖／翻攝自monyaizumi.stores.jp）

＃招財不求人抓癢棒

招財貓象徵著財源滾滾來被賦予吉利的形象，這款抓背棒不但設計為招財貓的外型，更浮誇的把它的手加長代表著「招財不求人」只要手夠長再遠的錢財它都能幫你撈到，不得不說這個設計理念實在很特別也很有趣，此款抓癢棒全長40cm不管要抓身體哪個部位通通沒問題，放一把長手招財貓在家裡肯定喜氣洋洋。

▲招財不求人抓癢棒，由於為手工製作因此每次釋出之產量不多，將於官網不定期開放預購，有興趣的人千萬不要錯過。（圖／翻攝自weidian.com）

＃韓國個性搞怪襪

穿搭日常是許多人的生活樂趣，但若衣物款式類型不多就會使得搭配選擇有限，更別說是鞋與襪的穿搭了，若鞋櫃打開永遠都是那幾雙實在叫人很頭痛，這款由韓國品牌推出的個性搞怪襪系列幫你解決所有問題，此系列共有八種顏色個個都相當鮮豔奪目，除此之外最吸睛的就是每一雙的腳後跟處都有不同的俏皮搞怪表情，穿上它們彷彿整個人充滿了活力既可愛又個性。

▲韓國個性搞怪襪系列，共有八款且為隨機出貨，每雙定價為NT$29。（圖／翻攝自s3.com.tw）

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