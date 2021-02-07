「是志願役但是不願意」！IG作家帶你揭開國軍神秘的迷彩日常

編輯／ChiNg 圖／由IG作家小小兵阿曼授權提供

相信很多人跟小編一樣非常好奇軍中生活，既嚴肅又神秘的軍中資訊往往我們只能透過電影或是偶像劇才有辦法略知一二，Instagram上這位「小小兵阿曼」是少數分享國軍日常的作家，以可愛的圖文帶領大家更加了解迷彩世界，「我是志願役，但是心裡不願意」極具幽默感的他備受粉絲們喜愛。

＃準備工作

入伍之前首要的準備工作就是剃頭，就算你再捨不得自己的寶貝頭髮終究逃不了這個宿命，每個去找理髮廳阿姨的人都會聽過相同的謊話：「你長得帥，剃掉還是很帥啦」這可能比早餐店阿姨對每個人都叫帥哥還嚴重。

＃數字唸法

軍中生活總與一般的生活有著許多不同，像是阿拉伯數字的唸法就是一大學問，0唸作「洞」、1唸作「吆」、2唸作「兩」、7唸作「拐」而9則唸作「勾」，雖然看起來麻煩但事實上反而替軍人們帶來了一大便利，使用通訊設備或是甚至是在戰場時某些數字平常的讀法很容易造成混淆，如此一來便會造成溝通上的不易。

除此之外會讓很多人吃驚的就是軍中入伍訓練包括了「不能說你、我、他」，只能按照上述的唸法用數字來代替，小編光想就覺得這個適應期肯定很長。

＃尷尬的報數

看過台劇《新兵日記》的人對於報數這件事肯定不陌生，「滿伍」的意思是隊伍排滿了而非數字五，軍中菜鳥一開始應該都看不懂班長在幹嘛，若不小心喊了一聲「滿六」那就更尷尬了。

＃實習幹部的真相

軍中有一種職位叫實習幹部，美其名是軍校生內部所推崇出來的人，事實上就是掛名的假幹部，既要讀書又要管理部隊，順便跟大家科普一下：軍校生還是得讀書的，不要再誤會他們閒閒沒事做。

＃穠纖合度

想要成功瘦身的人就去加入國軍吧！定期的BMI檢測絕對讓你不敢放縱的大啖美食又不好好運動，在部隊裡體重代表著戰鬥力太胖可是會跑不動的，絕對沒有靈活的胖子這種生物。

＃大學生的悲歌

對課業繁重的高中生來說若能八點再到校已經偷笑了，但要一個大學生去上早上八點的課簡直是要他的命，其實軍中所謂的「洞八」就是早上八點的意思，同樣是週休二日但假日的開始是禮拜六的早上八點，所以對他們來說早八是件多麽快樂的事呀。

＃這是紀律

軍中常常偶爾會傳出奇怪的規定，雖然都頗不合理但大部分都在能容忍的範圍內像是筆墨顏色、襪子顏色，但有網友分享被規定在就寢前必須喝300cc的水，但又因為十一點會有夜督不能下床甚至有人因此而尿床，雖然部隊裡沒有那麼多為什麼可循但未免也太誇張。

＃彩蛋：如果再給我一次選擇機會……

就像小小兵阿曼最初的名言「是志願役但是不願意」，軍中的迷彩回憶確實是難能可貴、千金難買，但若有人開價100萬要求再入伍一次那肯定是不要……就連麥克阿瑟都稍稍動搖了，難道是價格問題嗎？

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