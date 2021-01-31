星巴克2月「限定5天」消費滿額買一送一　外送平台消費滿百現折50元

▲星巴克2月一開始再推買一送一優惠催客。（圖／翻攝星巴克官網）

記者蔡惠如／綜合報導

時序進入2月，星巴克的相關優惠仍持續大開，繼1月持續祭出相關店內優惠之後，從2／1至2／5連續5天，再續推至店內購買2杯大杯飲品，就送買一送一的「好友分享券」，另於每週一主推外送平台優惠，消費滿100元就現折50元。丹堤也在線上推出優惠吸年輕客，免費玩數位遊戲也有機會獲得買一送一優惠。

2021年剛開始，星巴克在1月份就分別祭出買一送一、寄杯服務與特定飲品優惠等福利，明起就是2月份，星巴克優惠馬上到！從2／1至2／5期間，至店內以原價購買2杯大杯以上飲品，即可獲得飲料好友分享券1張，以小白單形式提供並且可累贈，最後使用的兌換日為2／7。

其適用兌換的優惠飲料品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，也不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目，部分門市不提供此優惠，買一送一分享券優惠也不適用外送外賣及預訂服務。

另外星巴克從2月起至4月底期間的每週一，與外送平台foodpanda推專屬活動，優惠日從下午1點至下午5點，於foodpanda訂購星巴克外送或外帶自取，消費只要滿100元即刻現折50元，每日均為限量名額，記得吃完午餐就快出手。

▲外帶自取或外送都可以喔。（圖／記者許立方攝）

適逢農曆春節即將到來，丹堤即起至2月底，也推出新春刮刮樂線上活動，消費者進入活動專頁與加入臉書粉絲，就可以免費參加抽獎，獎品包含黑糖珍珠厚片、拿堤咖啡、大杯以上飲品買一送一優惠等，每天都可以參加一次。

伯朗咖啡館在2月也在特定日期推出分享日，當天特定門市飲品享買一送一優惠，優惠日包括2／1、2／7、2／8、2／17、2／22、2／28，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用，各門市提供優惠日不同，建議先向欲前往的門市查詢。

▲伯朗咖啡館也在2月特定日期推出分享日活動。（圖／伯朗咖啡館提供）