北極熊棉花糖、柴柴銅鑼燒可愛爆炸　一口咬下「保證會後悔」

編輯／ChiNg 圖／翻攝自推特＠cocogfj

大家還記得先前新加坡藝術家造成轟動的詭譎人臉食物嗎？壓力一大人人都是吃貨，大啖美食是舒壓的好方法因此以食物為題的作品並不少見，最近推特上引起熱議的日本食物黏土作家POBOT將動物與食物結合作為創作題材，並以黏土為原料做出一個個萌到不行的作品，就算只能看不能吃也足以療癒人心。

＃棉花糖北極熊

柔軟的棉花糖完全可以詮釋北極熊軟萌的形象，雖然一個是食物一個是動物，但是兩者之間的連結就是同樣都很軟Q讓人沒有抵抗力，另外又在北極熊身下放了一片厚厚的布朗尼，讓人看了好想嚐一口，但畢竟是黏土，還是用看的就好，咬下一定後悔。

＃菠蘿豬麵包

菠蘿麵包肯定是許多大小朋友的最愛，要不是熱量爆表吃一個肯定不夠……這款在菠蘿麵包上加了小豬的鼻子還有兩個小小的腮紅讓整體看起來就像是一隻害羞的小豬，療癒指數爆表看起來比原本更美味了。

＃好吃的鯨鯊？

鯨鯊平時可怕的形象完全被推翻了，這款作品用稚嫩的粉紅色來顛覆鯨鯊原本在大家心中的模樣，更在他的頭上畫了許多大大的井字號看起來就像個行走的大菠蘿麵包好想咬一口。

＃鯨鯊馬卡龍

若被鯨鯊菠蘿萌到了那肯定更抗拒不了這款鯨鯊馬卡龍，鯨鯊一直都是作者的經典系列備受粉絲們愛戴，而這款鯨鯊馬卡龍更是讓人招架不住，天藍色的夢幻配色加上他小小的眼睛直接把平時的殺傷力降到最低，可愛指數爆表。

＃日式年糕貓

喜愛日式料理的人肯定也很喜歡日式年糕，烤得綿密又彈牙的口感再淋上醬油最後用海苔把它包起來就完成了，但是仔細一看這個可是一隻抱著海苔的貓咪，看起來不像是天生膚色反而比較像曬黑的小懶貓，真是可愛的令人發笑。

＃文鳥白玉

日本的人氣甜點monaka也被拿來當作題材，甜蜜的紅豆與香脆的外殼是許多人的最愛，這次作者把文鳥們做成了美味甜點，白皙的文鳥像極了白玉看起來同樣的Q彈白嫩，口感一定很不錯。

＃北極熊炸蝦

說到日式料理肯定少不了美味的炸蝦，金黃酥脆的鮮蝦一隻隻下肚絕對不會膩，這個作品讓北極熊抱著炸蝦再捆上一圈的海苔看起來就像是一個完美的炸蝦握壽司，但是看北極熊的表情怎麼覺得很驚恐啊？

＃柴柴銅鑼燒

最後同樣火熱的「柴柴系列」俘獲許多人的芳心，萌到炸的柴柴的招牌表情就是那個傻呼呼的模樣讓人看了好想衝過去抱住牠，這款吐著舌頭的柴柴顯得更為俏皮可愛，加上連圓滾滾的小屁屁也被做得出神入化就好像真的一樣，讓網友看了直呼：「簡直是太可愛了。」

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