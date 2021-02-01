維生素B群是燃脂關鍵！減肥名醫教3個小秘訣讓瘦身更快速有感

▲吃對食物能讓瘦身效果更有感。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導

不論是想維持身材或為了健康，許多人都有減肥需求，但減過肥的人都知道，最痛苦的就是明明很認真少吃多動了，但卻瘦得好緩慢，看不到什麼效果。擁有豐富減肥瘦身治療經驗的減肥名醫邱正宏，就在網上分享過不少提升瘦身效果的小秘訣，像是以下3個簡單方法人人都能做得到，快學起來讓你的瘦身效果更快速更有感。

1.適當補充維生素B群



想要減肥有效果，很關鍵的就是增加脂肪的燃燒和提升新陳代謝，邱醫師指出，在脂肪燃燒的過程中需要酵素來作用，酵素又需要輔酶的配合，而維生素就是酵素的輔酶，尤其是維生素B1、B2、B6、B12。如果減肥的過程中缺了維生素B群，燃脂的酵素就沒辦法很好的作用，所以適當補充維生素B群可以幫助提升減肥效果。

▲咖啡和綠茶都能幫助提升代謝。（圖／翻攝IG@taeri__taeri）

2.能提升代謝的食物



邱醫師也提到，有些食物可幫助提升代謝，讓瘦身效果更有感，像是咖啡、綠茶和辣椒就是3種最能提升代謝的食物。咖啡有咖啡因，綠茶有兒茶素和少量咖啡因，都可以幫助延長腎上腺素的作用；而辣椒有唐辛素，也稱辣椒素，作用類似腎上腺素，對於提升代謝也有幫助。

3.兩餐間餓了可選吃蛋白質食物



在兩餐之間有點餓的時後，邱醫師也建議可以稍微忍住飢餓感不要吃，到下一餐再吃，這段時間身體就會燃燒脂肪。但如果忍不住，很想吃東西，邱醫師建議吃不含糖分的蛋白質食物，像是雞肉、雞蛋、牛奶或豆類製品，比如可以吃一兩顆水煮蛋，因為水煮蛋是胺基酸，吃下去沒有糖分不會影響胰島素，這樣就不會影響燃脂作用。

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