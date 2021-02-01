史努比穿浴衣好帥氣！調皮搶走查理的小毯毯　鬆餅機神還原紅色狗屋

編輯／ChiNg

大小朋友都喜愛的《花生漫畫》於去年邁入70周年，不知不覺史努比已經陪伴我們超過一甲子的歲月，為此日本玩具品牌MEDICOM TOY推出50年代懷舊系列復古版的史努比帶大家一起回味童年記憶，同時許多品牌也相繼推出許多史努比系列聯名居家用具，陪大家一起度過乏味的防疫時期。

＃MEDICOM TOY：復古系列公仔

首先最有趣的肯定是這款「喧賓奪主」史努比，小毯毯不是查理布朗的經典配件嗎？這次毯毯換了主人跑到史努比手上，看他雙手緊抓不放、珍惜的模樣真是越看越可愛，直接占為己有的調皮模樣確認過眼神就是史努比本人沒錯。

▲高約63mm。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp，下同）

接著這兩款則是帶大家坐時光機回到久遠的1950以及1960年代，光看畫風就知道這是史努比還年輕的樣貌，前者展露了他貪吃的真面目癡癡的在一旁望著奈勒斯，為了餅乾我們的人氣偶像完全不顧形象豁出去了。

後者則是以整個《花生漫畫》的兩位靈魂人物為主題設計而成，特別的是不同於以往搗蛋的模樣，這次史努比可是乖巧受控的坐在地上，難得如此優雅的坐姿各位史努比粉們這款絕對是必敗不買對不起自己。

▲前者高各約50mm（史努比）、64mm（奈勒斯），後者高各約42mm（史努比）、94mm（查理布朗）。

這款史努比不但是穿越時空更是跨界出國了，把美國的時尚狗狗帶到日本甚至換上了濃濃日本味飄香的浴衣以及木屐，讓人彷彿可以想像史努比大搖大擺走在櫻花道或是悠閒的品嚐抹茶的模樣，實在是既逗趣又可愛。

▲高約70mm。

此系列公仔開放預購至今年八月，有興趣的人千萬不要錯過。

＃史努比鬆餅機

韓國雜貨品牌10X10時常給我們驚喜推出既可愛又實用的各種生活用品，這次則是聽到史努比粉們的吶喊上架了這款鬆餅機，不得不說光看外觀就覺得充滿了史努比的氣息，以紅色狗屋為設計理念把整台鬆餅機染上了鮮豔的紅色再搭配經典的史努比以及查理布朗的圖樣，簡直就是結合了粉絲們的最愛打造出這台摯愛款廚房用具。

▲史努比鬆餅機。（圖／翻攝自10x10.co.kr，下同）

簡約的配色卻展現了史努比的可愛與活力，高調的紅就像是調皮搗蛋的他闖進你家廚房大鬧一翻讓人無法抗拒，功能設計上也是相當貼心即便是廚房菜鳥也可以輕鬆操作，只要簡單的事先將它預熱後倒入鬆餅糊再等待約6、7分鐘至烤熟，最後再加上喜歡的醬以及水果就完成囉，不但不必擔心廚藝問題更無須害怕因操作不當而受傷，絕對是你早餐及下午茶的得力助手。

＃史努比餐具

美國品牌康寧餐具繼先前與米奇以及嚕嚕米合作之後，這次與可愛萌主史努比攜手推出史努比造型系列，除了有經典款鍋具以外此次最欠買的絕對是餐具系列，包含了餐盤、湯碗以及馬克杯且同步推出彩色以及限量的黑白復刻經典樣式。

▲史努比系列餐具共推出黑白與彩色兩種樣式。（圖／翻攝自corningware.rainforestretail.com.tw）



黑白配色散發著樸實卻典雅的氣息，彩色圖樣則讓空氣瀰漫著幸福的雀躍氛圍，被音符圍繞的史努比、與查理布朗及其他人玩耍的史努比、與糊塗塌客在落葉堆中玩耍的史努比，「SNOOPY AND HIS FRIENDS」餐具上記錄著史努比與好朋友們的足跡以及歡樂時光，早晨使用它們讓這些餐具為你帶來一整天的愉快心情。

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