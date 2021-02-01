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《璀璨帝國》台灣名媛超狂行頭！　全身DIOR、6位數香奈兒滑雪板曝光

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記者鮑璿安／台北報導

Netflix真人秀《璀璨帝國》（Bling Empire）開播以來話題不斷，主角們各種奢華生活讓觀眾大吃一驚，其中台灣名媛克莉絲汀 Christine Chiu 的炫富行頭在IG上曝光，各大精品幾乎一次集結，像是全套DIOR滑雪裝、香奈兒（CHANEL）滑雪板都還只是冰山一角。

▲christine_chiu8 。（圖／翻攝自christine_chiu88 IG）

▲《璀璨帝國》台灣名媛克莉絲汀奢華生活曝光。（圖／翻攝自christine_chiu88 IG）

《璀璨帝國》名媛克莉絲汀（Christine Chiu）受到各界矚目，她與華裔整容醫生 Gabriel Chiu 結婚，兩人在比佛利山莊開了整形診所，Gabriel更號稱自己是宋朝 24 代皇室後人，相當於是帝王命格，奢華行徑不斷。像是兩人會在派對中設置GUCCI夾娃娃機，任由賓客夾了就走，直接將上萬元精品當成娃娃。

▲christine_chiu8 。（圖／翻攝自christine_chiu88 IG）

▲christine_chiu8 。（圖／翻攝自christine_chiu88 IG）

▲明星很難到手的高訂禮服，克莉絲汀也輕易上身。（圖／翻攝自christine_chiu88 IG）

克莉絲汀在IG上擁有43萬粉絲追蹤，更是各大精品辦秀的座上賓，就連明星很難到手的高訂禮服也能出現在克莉絲汀身上，她曾經穿著VALENTINO 粉色薄紗裙與兒子Baby G一同搭乘私人飛機；或是以義大利高級訂製時裝大師
Giambattista Valli 旗下裙裝出鏡，參加萬聖節派對，都讓人跌破眼鏡。

另外，克莉絲汀曾穿著全套DIOR現身滑雪場，克莉絲汀從漁夫帽到羽絨衣，連托特包都出自DIOR，滿滿的精品印花映入眼簾，奢華能力凡人無法抵擋。

▲christine_chiu8 。（圖／翻攝自christine_chiu88 IG）

▲christine_chiu8 。（圖／翻攝自christine_chiu88 IG）

▲克莉絲汀全身精品滑雪，傳說中要價6位數台幣的香奈兒滑板也是小菜一碟。（圖／翻攝自christine_chiu88 IG）

就連傳說中的香奈兒滑雪板，克莉絲汀當然也有同款，品牌在2018年首度推出滑雪系列Coco Neige，除了黑色滑雪板，另也有原木色調以及漸層灰色，分別在兩端印製了品牌經典的雙C Logo，價格當然也驚人，要價6位數，台幣16萬元起跳。

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關鍵字：

Netflix, 真人秀, 璀璨帝國, Bling Empire, 克莉絲汀 , Christine Chiu

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