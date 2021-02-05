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全都只需要一個杯子！3分鐘完成草莓巧克力蛋糕　還有好吃蛋捲飯　

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編輯／ChiNg

甜點是許多人無法抗拒的東西，但顧及身材以及荷包使得很多人開始想嘗試自己在家DIY卻又害怕失敗，親自手作不但能替自己的健康把關更能體會烘焙的樂趣，小編體恤各位廚房新手們推薦四款只要有杯子就能完成的料理，除了點心之外也能做出營養的正餐，讓你做得開心、吃得安心。

＃草莓巧克力蛋糕

準備食材

蛋糕粉30g、糖30g、發酵粉1／4茶匙、可可粉1大匙、雞蛋1個、沙拉油1大匙、水1大匙、草莓若干

Step1：準備一個可以微波加熱的杯子且容量適中即可。
Step2：將上述所有食材均勻混合並放入杯中。
Step3：送進600W的微波爐加熱約2分鐘出爐後再依個人喜好放上鮮奶油以及草莓就完成囉。

＃巧克力蛋糕

準備食材

蛋糕粉100g、可可粉20g、糖40g、牛奶100c、牛奶巧克力100g、糖粉適量、雞蛋1顆、巧克力片些許

Step1：將糖粉之外所有的食材均勻混合成麵糊。
Step2：將麵糊倒進杯中約1／４的高度並於上方插入些許巧克力片。
Step3：將剩餘的麵糊倒入杯子且送進600W的微波爐加熱約1分半出爐後灑上糖粉就完成囉。

＃蛋捲飯

準備食材

米約100至130g、雞蛋1顆、蛋黃醬1／2大匙、番茄醬1大匙

Step1：將雞蛋及蛋黃醬均勻混合後倒入杯中。
Step2：將米和番茄醬同樣混合倒入杯中。
Step3：送入600W的微波爐加熱約2分鐘出爐後就完成囉。

＃焗烤飯

準備食材

臘腸適量、冷凍蔬菜2湯匙、洋蔥20g、牛奶100cc、麵粉1湯匙、雞高湯1湯匙、胡椒粉適量、乳酪絲適量、西洋芹適量

Step1：將臘腸及洋蔥切成小塊狀並與冷凍蔬菜一起放入杯中。
Step2：加入乳酪絲以及西洋芹碎塊並均勻混合再加入牛奶並拌勻。
Step3：送入600W的微波爐加熱約1分半。
Step4：出爐後將乳酪絲撒上再送入600W的微波爐加熱約20秒出爐就完成囉。

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關鍵字：

食譜, DIY, 烘焙, IG, 杯子料理, 蛋糕

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