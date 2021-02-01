韓系齊瀏海、小羊毛捲正夯！年前「最強變髮範本」快收藏

▲年前變髮沒想法，不妨參考以下3款髮型。（圖／翻攝自IG/@lalalalisa_m、sooyaaa__）

記者曾怡嘉 / 台北報導

近來南韓吹起一股變髮風潮，空氣瀏海、中低層次剪髮風潮已過，好剪才髮廊分享，今年的韓系髮型融入了更多自然慵懶、率性不規則的多種變化，推薦給年前想要變髮的你3大提案，無論你是哪種風格的女生，都能找到理想的變髮範本。

▲利用層次巧妙修飾臉部線條。（圖／品牌提供）

高層次赫希髮

有別於以往韓系髮型講求厚實、整齊一致的剪裁風格，赫希髮透過高層次的剪裁，讓髮尾呈現出清爽薄透感。再添加上一點自然捲度後，蓬鬆凌亂的線條，不僅能巧妙修飾下顎與臉際的線條，更是完美營造了率性成熟的高級氣場，特別推薦給髮長留至及肩，想要玩出不同髮型變化的女生們。

▲LISA的齊瀏海造型，變化度很高。

漫畫齊瀏海

最近越來越多南韓女星紛紛以漫畫瀏海造型亮相，漫畫瀏海又再度重回2021韓系髮型熱潮！「一刀直切，可愛減齡」，這款蓋住眉毛的漫畫瀏海造型，比起空氣瀏海、氧氣瀏海來得更厚、沒有層次，會讓人將視覺自然集中在臉部中央，並柔化眉眼部位，能夠營造出看起來眼神無害、清純稚氣的童顏效果。

▲不僅能讓頭髮增量，女人味也激增。（圖／翻攝自IG/sooyaaa__）

不規則羊毛捲

2021年韓國髮型趨勢出現了許多不規律、不一致、有自然慵懶感的流行元素，這款羊毛捲就是透過若有似無的不規則捲度變化，營造出慵懶又優雅的浪漫氛圍，羊毛捲對於髮量稀少、髮質細軟的長髮女生來說，更是能起到增加髮量豐盈度、修飾臉部比例的視覺效果。

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