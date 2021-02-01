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范冰冰胸下開洞辣露南半球　高級性感網一面倒讚：比模特穿好看

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▲范冰冰。（圖／翻攝自IG）

▲范冰冰穿上Iris van Herpen 2021春夏高訂秀服。（圖／翻攝自IG@bingbing_fan，以下同）

記者王則絲／台北報導

大陸女星范冰冰近期釋出一組美照中，穿上了荷蘭設計師品牌Iris van Herpen 甫才發表的高訂秀服，一襲藍色漸層裙裝微微透出底下的白皙肌膚，若隱若現讓視線直逼腿根，仔細看還會發現V字形的中空設計讓范冰冰不只露出些許腹部，更悄悄展露了「南半球」線條，成功駕馭這套設計感極強的浮誇秀服，網友們一面倒好評：「比模特穿好看」、「高級性感！」

▲范冰冰。（圖／翻攝自IG）

▲范冰冰穿上Iris van Herpen 2021春夏高訂秀服，中空設計洩心機。

范冰冰雖然不算完全走出當時的逃稅風波，近年開始在時尚圈活躍嘗試回歸，登上的雜誌畫報、穿過的華服不計其數，在造型上也有所突破，即使今年已經39歲，狀態依然保持得相當好。

荷蘭設計師品牌Iris van Herpen 於上週才發表熱騰騰的高級訂製服系列，范冰冰非常迅速的已穿上了秀上其中一套藍色漸層裙裝，由上而下從深藍色漸變成純白色，彷彿暗示著海洋的神秘韻味，上身的浮誇大袖子則像是大波浪一樣呈現彎曲線條，透紗設計在白色部分幾近透明，讓范冰冰的雙腿視線直逼腿根，若隱若現相當性感，視線向上移動，上身看似包得緊緊，但其實腹部有個V字型的鏤空設計，剛好露出了胸線下緣，渾圓胸型顯而易見，粉絲們全被辣翻：「皮膚夠白才撐得起來」、「比模特兒穿還好看」、「范爺太辣了！」

Iris van Herpen的2021春夏高訂系列以地底菌根、真菌的形象作為設計靈感，秀上多套驚奇的服裝受到時尚迷的矚目，其中這套藍色漸層的裙裝，讓人聯想到海洋的神秘感，彷彿像是一種海底的優美生物，是秀上的焦點造型之一，范冰冰在此套服裝亮相後不到一週的時間便搶先穿上，不只證明了自己的駕馭力，也展現了她強大的資源。

▲范冰冰。（圖／翻攝自IG）

▲網友讚嘆范冰冰：「比模特兒穿還好看。」

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關鍵字：

范冰冰, Iris van Herpen, 性感

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