44歲趙薇豁出去「花叢美照」好驚艷　緊身紅裙螞蟻腰堪比少女

記者鮑璿安 ／台北報導

44歲大陸女星趙薇近期以FENDI代言人身份拍攝形象照，不僅連續換了3套造型出鏡，可甜可鹹，駕馭甜美紅色洋裝與白色西裝都不費力，且露出招牌燦笑，大方秀出修長美腿與纖細腰身，一時之間難擋逆齡氣息，引發大批網友熱議。





▲趙薇以春夏系列白色棉質針織套裝出鏡。（圖／品牌提供）

趙薇為營造清新形象，此次拍攝先是換上品牌春夏系列白色棉質針織套裝，俐落剪裁與針織技巧融合，與她的顯瘦身型相當融洽，趙薇一頭長髮與迷人雙眼更是加分不少，同時不忘盡責提起全新Peekaboo IseeU包款出鏡，包款顯眼的標誌性開口弧度，宛如露出笑容一般，搭配硬挺輪廓遊走，正式與休閒皆能搭配。

▲趙薇帶貨全新Peekaboo IseeU包款。（圖／品牌提供）

換個造型，趙薇再換上正紅色修身連衣裙，躺在花草之中展現撩人姿態，一雙筆直長腿與纖細腰身瞬間脫穎而出，以一抹銷魂紅唇搭配，少女氣息十足絲毫看不出已經年過40歲，最後駕馭骰子造型耳飾與編織白色高跟鞋，引發網友驚呼：「可甜可鹹」、「44歲完全看不出」、「身材維持很好。」

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TOD’S Shirt Bag

▲TOD’S 2021 春夏系列打造室內戶外自然結合。（圖／品牌提供）

TOD’S 創意總監 Walter Chiapponi 的義式優雅風格相信大家都不陌生，本季圍繞「The Song」試圖打造結合室內與戶外不羈的自由風韻。時尚迷最喜愛的包款部分，Shirt Bag 絕對是重點單品，以頂級荔枝紋牛皮塑造 hobo 形狀，皮革像布料般輕柔，隱藏的皮革接縫，幾乎不見金屬配件的裝飾，上身如同T-shirt 般輕盈、柔軟及合身。

DELVAUX

2021年春夏，DELVAUX帶來了田園風格的帆布包款，以燕麥色的帆布包面搭配白蘭地色Domino牛皮滾邊，透過大地色調來展現鄉間的自然氛圍，並運用於So Cool與Pin Daily包型上，其中DELVAUX較廣為人知的Pin包型水桶包，以「巨大」的尺寸呈現，寬敞的空間連筆記型電腦都裝得下。

▲Pin Daily系列帆布牛皮手袋。