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南韓潮模狂曬！　隱藏版「增高防水靴」加了5公分腿長驚人

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記者鮑璿安／綜合報導

「防水靴」兼具時髦與機能性，一夕之間重回大勢單品行列，Chloé的隱藏版Betty短靴，憑藉心機的扁平鞋頭拉長女孩們的腿部線條，更受到197萬粉絲追蹤南韓超模 Irene Kim演繹，火速爆紅，這回《ET FASHION》也為選擇困難的粉絲們，整理出各大品牌夯款防水靴，一次看仔細！

Chloé Betty防水短靴

▲靴子 。（圖／品牌提供）

▲靴子 。（圖／品牌提供）

▲靴子 。（圖／品牌提供）

▲197萬粉絲追蹤南韓超模 Irene Kim演繹Betty防水短靴 。（圖／品牌提供）

Betty防水短靴登場，順勢將靴款熱潮迎向最高點，除了黑色素面款，另備有羊毛襪套款及雪靴款，靴款最特別的方形扁平鞋頭刻意放大的拉鍊頭作為鞋身亮點，搭配冰爪型防滑鞋底設計，加上五公分高的鞋跟，有助於拉長修飾腿部比例與線條，特別適合亞洲女性。此外，靴筒側邊及後緣尼龍環上印有品牌標誌，增添奢華質感，既是雨天的必備單品，也是日常的時尚配件，知名KOL Irene Kim與李函都親自示範。

UGG 透明果凍羊毛靴 

▲UGG 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲UGG 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲UGG 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲南韓女星孝敏私服造型穿著Classic Clear透明果凍羊毛靴 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

南韓女星孝敏以西裝外套搭配牛仔褲的輕便造型，腳踩黑色果凍靴，成為造型上的點睛之筆，腳上這款Classic Clear透明果凍羊毛靴的人氣迅速攀升，不光是擁有可愛造型，外表宛如清透果凍，而且內裡柔軟羊毛，擁有黑色和白色兩款配色，上腳保暖之餘，也兼具防水性能，迎合台灣民眾日常外出所需。

D+AF

▲靴子 。（圖／品牌提供）

▲靴子 。（圖／品牌提供）

▲靴子 。（圖／品牌提供）

▲台灣女鞋品牌D+AF擁有許多平價靴款 。（圖／品牌提供）

從網購品牌晉升實體店的台灣女鞋品牌D+AF，擁有許多平價的靴款，像是厚底高跟切爾西短靴，防滑的鞋底與鮮明的鋸齒狀設計，創造立體對比度，悄悄在上腳的同時修飾腿部；另也有斜方頭積木跟膝下長靴，搭上時下最流行的膝下靴熱潮，用以獨特的楦型小細節加分不少。

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關鍵字：

Chloé, 防水靴, 靴子, UGG, D+AF

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