PORTER X 中衛口罩也太帥！牛年小巧思低調沾喜氣

▲PORTER INTERNATIONAL X CSD中衛聯名口罩第二波開箱搶先看。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

繼上回PORTER INTERNATIONAL攜手CSD中衛推出聯名「變形蟲」花紋口罩，這回雙方再度合作，帶來全新4款花色口罩，同樣作為滿額贈「只送不賣」，共推出駝色、綠色、黑色、白色，其中兩款以幾何線條拼出牛的叫聲「MOO」以呼應牛年，低調沾沾喜氣，另外兩款則是運用服裝支線ADV_為主題，帶來帥氣的黑白格紋系列，《ET FASHION》也再次帶大家近看欣賞。

PORTER攜手中衛推出超美「變形蟲口罩」 一組3種顏色夠戴一整個月



▲PORTER INTERNATIONAL X CSD中衛聯名口罩第二波。（圖／品牌提供）

去年底PORTER INTERNATIONAL為配合新系列服裝上市，攜手CSD中衛將單品花紋運用於口罩上，超美的「變形蟲口罩」就此誕生，受到許多民眾的喜愛，PORTER INTERNATIONAL與CSD中衛很快的又迎來第二波合作，2月1日起，消費滿NT＄5,500即可一次獲得4種全新花色口罩，共30片，可以足足戴滿一個月。

▲PORTER INTERNATIONAL X CSD中衛聯名口罩第二波總共推出4款新花色。（圖／記者王則絲攝）



PORTER INTERNATIONAL 為迎接農曆新年，特別推出「牛年口罩」，但是並沒有顯眼的大紅色，也沒有生肖牛的圖案，而是運用重疊的圓圈及交錯線條組成牛的狀聲詞「MOO」，低調卻能沾沾喜氣，帶來駝棕色與墨綠色兩款；另外兩款口罩則是以服裝為主的品牌支線ADV_風格設計，前衛科技感、維持簡約卻不規則的設計概念，帶來兩款由扭曲線條構築而成的黑、白格紋款式，中性的外型男、女生戴都很帥。

▲PORTER INTERNATIONAL與ADV_各推出兩款，以及黑色格紋款實戴示範。（圖／記者王則絲攝）

▲四種款式單品圖。（圖／品牌提供）

過新年時若還是想來點鮮豔喜氣的花紋口罩，戴著出門走春去，另外也有許多熱門選擇。口罩品牌親親這次也推出9款新年口罩，以全紅色作為基底，上面印有繽紛的花朵、鴻雀等圖案，光是用看的就覺得相當喜氣；另外白色、粉色為基底的款式則是印上七彩絢爛的花卉，戴起來十分優雅，整張臉都亮起來。

▲親親推出9款新年口罩。（圖／品牌提供）

另外看到，寶雅為因應新年特別與萊優諾聯手打造6款繽紛應景年節雙鋼印醫療口罩，除了設計有著繽紛年味，材質選擇柔軟不刺激皮膚的親膚性纖維，並以三層防護工法製作，透氧性更高，更採用超音波六層壓摺，防止灰塵細菌滲入，6種可愛的花紋包括招財進寶、牛轉錢坤、花開富貴、魚躍龍門、Happy牛Year、讓你媽媽牛一下，讓人想包色。









▲寶雅獨家推出6款新年口罩，提供給消費者防疫新選擇。（圖／品牌提供）



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