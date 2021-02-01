安格斯12星座一周運勢2/1-2/7　首波水逆來襲，天秤請乖乖宅在家

牡羊座 3.21~4.20

本週正式走入今年第一波的水逆期，而對牡羊座最大的影響就在人際互動有關的第三宮，雖然不致於對工作、金錢、感情造成負面壓力，但在你的朋友圈、社交圈的副作用不弱，當心在言語間與人鬧不愉快，說話得饒人處且饒人，你的毒舌批評看起來沒什麼，卻有很大的殺傷力，這都可能會大大影響你的人際運喔！

金牛座 4.21~5.20

俗話說，不進則退，說的就是金牛座你呀！這週水逆降臨在事業宮位，工作上如果不夠努力就一定會退步，保持你的動能別發懶啊！另外也別因為太忙而模糊了焦點，專注度不夠可是會讓一切白費工的啊！本週的感情運勢很強，兩人的關係有機會在年前確定下來。不管單身還是有伴，近期感情上都有大躍進的機會。

雙子座 5.21~6.20

相較其它星座的災情，本週水逆來襲對雙子座的影響不算太大，部分運勢還有轉強的趨勢，只要順從直覺，擔心的事就不會發生，該忙的時候也別想偷懶。感情上有望開出紅盤，能與情人有順風順水的發展，何妨自信點表達心底的想法，抓住二月情人節前夕的好時機，對心儀的他耍點浪漫梗吧！

巨蟹座 6.21~7.21

儘管巨蟹座面對感情向來就是被動又後知後覺，不過這週倒有不少緣分落在身邊，值得好好留意，如果真的出現這樣的對象，到情人節前都是吉日，不妨鼓起勇氣表明心意吧！工作上很可能忙到你爆肝爆腎，得好好注意你身體的負荷量，好消息是你的付出不會白費，所有的忙碌會為你帶來實質收入，可以好好賺一波。

獅子座 7.22~8.22

感覺正要有所前進的愛情運勢，從水逆登場開始，獅子座的感情也開始處處嗑嗑碰碰，特別是言語、交談話不投機就容易爭執拌嘴，就算相處默契依舊不錯，但免不了的唇槍舌戰當心傷了感情。水逆七宮的另一個負面影響就是合作，當心與人合夥上出問題，工作要親力親為，太過信任旁人就容易引發波折。

處女座 8.23~9.22

本週處女座工作滿檔，水逆之下，事情很可能有愈做愈多的趨勢，而由於全副心思都都擺在工作上，處女座近期緣份比較淡薄，單身者的感情路牛步般前進，甚至原地打轉；已有對象的與情人間似乎有層無形的距離存在，建議你多把握時間陪陪你的情人，和另一半分享自己的喜怒哀樂，也能適度抒解內心的壓力。

天秤座 9.22~10.22

水逆期間天秤座乖乖宅在家裡可以避掉絕大部分的麻煩，由於水星座落在娛樂、玩樂宮位，一直到農曆年後都不是適合遊山玩水、聚會開趴的時機，最好發展較單獨的興趣娛樂，避免群聚。這週其它方面表現中規中矩，工作上可以再多一點自信，比起他人，天秤座還是備受老天眷顧，能有不少小幸運喔！

天蠍座 10.23~11.22

與家人多久沒有花時間真正相處、真正相互關心了呢？水逆期對天蠍座的家庭運勢產生考驗，這週家人會成為你又沈重又甜蜜的負擔，而你也要站出來幫家人處理各種事務，這些不足為外人道的事情很可能讓你蠟燭兩頭燒，可能無暇兼顧正萌芽的感情，又或者拖累了工作進度，迎面而來的難題但也避無可避！

射手座 11.23~12.21

承載著眾多人的期望，射手座在工作上的表現不負眾望，憑著專業能力與熱忱，這週依然有可圈可點的表現，唯獨水逆造成的負面陰影還是躲不掉，射手座們在溝通交際、甚至與朋友普通的談話上都要再謹慎些，過度自我膨脹，就容易在言語上傷害到別人，而最終自己仍要收拾自己闖下的麻煩！這波水逆在射手座身上，影響較大的會是與親人、情人、好友的溝通面，不得不注意。

摩羯座 12.22~1.19

財帛宮位上週才得到太陽青睞，似乎什麼好事都還沒開始，這週水逆直直落入財帛宮，趕跑了本來可能的進財契機，如果上週沒有好好把握，這週只能飲恨了！在水逆之下，只能說凡事別帶有太多期待，別想碰運氣遇到好事，各種好事要怎麼收穫就要怎麼栽，包括感情，不主動一點，美好的對象也可能插翅飛走！

水瓶座 1.20~2.18

水瓶座本命宮位中既有閃亮亮的金星又有逆著走的水星，有喜有悲的運勢當真精采無比！肯定的是忙碌會是必然的，工作、家庭儘管分身乏術，感情運可說是大有嶄獲，單身者在二月上旬開始會有對象對你頻頻釋出暗示，或是在活動中遇見不錯的對象，期待的緣份很可能就會在其中發生，脫單不遠了。

雙魚座 2.19~3.20

保持心平氣和是你這週最重要的目標，由於水星逆行在你的心靈宮位，這週開始將走入高低起伏、時而脆弱、時而亢奮的情緒當中，愈是在乎執著，愈可能受到傷害，特別是感情上可能一波三折，對於剛起步、剛萌芽的感情考驗特別多，工作上也會有出爾反爾、反覆不定的情況，只因為小細節不完美就鑽牛角尖，容易小心眼。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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