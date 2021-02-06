12生肖幸運色與桃花位置大公開！屬猴社交運爆棚、屬虎收割金桃花

牛年到了，想在這一年順利脫單，或是結交全新好人脈，不妨多花點心思、事前掌握交友運勢！交友軟體Tinder攜手命理老師廖翊樺，解析12生肖的穿搭幸運色、貴人生肖、桃花方位及時間，新的一年就跟著「滑」起來！

鼠

鼠兒年度課題，便是要對自己充滿自信！若遲遲猶豫不決、不付出行動，可能會讓人誤會你是玩咖！建議可以在個人檔案中加入一些自我介紹、展現個性魅力，或許能增進配對機會。

幸運色：黑、灰、帶一點黃

貴人：猴、龍，身邊的長輩

最理想的「滑」時機：1am~3am

最棒的「滑」方位：西，遠方（不要害怕與不同文化交流、學習新知，記得維持自信！）

牛

犯太歲的牛兒切記今年行事作風得低調！請少去聲色場所、派對，若非得要去也請早點回家。想要認識新朋友，可以先使用「面對面視訊」功能，接著再決定是否要約出來見面。

幸運色：紅

貴人：蛇、雞、鼠（正緣可能隱藏其中)

最理想的「滑」時機：11pm~1am

最棒的「滑」方位：西南，建議不要太遠（記得今年要低調低調再低調）

虎

屬虎的人今年將迎來桃花新高峰！不是量大，而是質感最好的「金桃花」！多把握並珍惜這一年遇到的好條件對象，說不定就是命定的Mr.Right！

幸運色：金、白、帶一點粉

貴人：馬、狗，你的競爭對手也將是你的「逆緣貴人」，即使你不是很喜歡對方，但他卻可以激發你的好勝心以及潛力！

最理想的「滑」時機：9pm~11pm

最棒的「滑」方位：西北

兔

屬兔的人也有不錯桃花運，但要小心三分鐘熱度可能會帶來意想不到的困擾。另外跟年齡差距大的對象也很有緣，可以多利用年齡設定，找相差8歲的人聊聊！

幸運色：青綠

貴人：豬、羊，以及你的正緣本人

最理想的「滑」時機：7pm~9pm

最棒的「滑」方位：西北，近處

龍

龍兒今年「破太歲」，將迎來好壞參半運勢！想要求得好對象，建議拋開外型、社經地位等外在條件，而是應該找能舒適相處的人展開心靈交流。

幸運色：青綠、紫、深紅

貴人：猴、鼠、雞（屬雞的朋友會給你有如當頭棒喝的意見或勸導，良藥苦口，千萬記得他是為你好）

最理想的「滑」時機：5pm~7pm

最棒的「滑」方位：西，近處

蛇

屬蛇的朋友因為要求太高，導致桃花運疲弱！快檢視自己交友軟體上的條件是否互相矛盾，可以在個人檔案上加入明確的興趣吸引共同頻率的人，命理師更建議「照片美肌」不要開太大。

幸運色：青綠、粉

貴人：牛、雞、猴，你的兄弟姐妹以及母親也是重要影響者

最理想的「滑」時機：3pm~5pm

最棒的「滑」方位：南，可以專注在國內

馬

馬兒今年人際運勢好轉，也有更多機會認識因朋友、迎來桃花！命理師預言被「右滑」的機率上升，建議可以與剛配對的網友多進行深度交流。

幸運色：灰、黃、棕

貴人：羊、虎、狗

最理想的「滑」時機：1pm~3pm

最棒的「滑」方位：東南，近處（不然桃花會多到你應付不暇）

羊

屬羊的朋友們，今年桃花運平淡，不想出門Soical，不如換上幸運色居家服，在家滑交友軟體（絕對不能放棄希望）！在個人檔案上放上幽默自介，或許能在寂寞的夜裡吸引到不錯的人選。

幸運色：棕、米色、米黃

貴人：豬、兔、馬，過去的一位老朋友

最理想的「滑」時機：11am~1pm

最棒的「滑」方位：北

猴

恭喜屬猴的朋友們！不論公私都會有大爆棚的社交運勢！享受眾人愛戴時也請小心「樹大招風」、容易引來流言蜚語。切忌給人玩咖印象，以免錯失正緣。

幸運色：莫蘭迪色系，偏紫、藍

貴人：蛇、龍、鼠（請積極參與由屬蛇朋友辦的聚會，是少數能遇到正緣的場合！）

最理想的「滑」時機：9am~11am

最棒的「滑」方位：東北，適合開發海外

雞

屬雞的人今年可以享受「無壓力交友」！建議可以找尋有共同興趣的人，也別急著太快發展新密關係，可以從共創體驗、深度交流的活動開始。

幸運色：紅、亮黃

貴人：牛、蛇，以及同性別的長輩

最理想的「滑」時機：7am~9am

最棒的「滑」方位：東南

狗

屬狗的朋友今年交友運勢起伏不定，建議任何桃花都從朋友開始，並在相處過程中慢慢檢視兩人是否合拍及真心，才不會落得「真心換絕情」的窘境。

幸運色：墨綠、灰

貴人：虎、馬，過去的導師或是啟蒙者

最理想的「滑」時機：5am~7am

最棒的「滑」方位：東南，近處

豬

屬豬的堪稱是人緣第一名！不只會交到有幫助的益友，更會桃花朵朵開、引來眾多追求者！但要留心別有優柔寡斷習慣，已讀不回、不讀不回配對網友，都有可能錯失正緣。

幸運色：粉、帶一點黃、藍

貴人：兔、羊、虎，身邊的主管

最理想的「滑」時機：3am~5am

最棒的「滑」方位：北，近處 / 東南，海外

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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