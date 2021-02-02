孫藝珍出演5部韓劇絕對要追！不只仙氣逼人　凍齡美貌一點都沒變

2000年以懸疑電影《秘密》出道的孫藝珍，那年她才18歲，雖然票房不如預期，卻也為她開啟了演員之路，緊接著隔年出演韓劇《美味關係》，以第一女主角與男神蘇志燮大談感情，因而獲得新人女演員獎項，更是她成名代表作品。超過22年的演員生涯，孫仙不能錯過的經典韓劇作品有哪些？那下面這的5部韓劇絕對要追。

《美味關係》

2001年上映的韓劇《美味關係》，是孫藝珍第一部小螢幕作品，描述著一對歡喜冤家雖然深愛著彼此，卻發現雙方的父親為多年的仇人，而導致兩人的關係複雜化。造型方面孫藝珍並無過多華麗的變化，唯獨高領毛衣是不變的特色，不僅選色大膽鮮明，搭上一件針織外套，完美營造復古文青的穿搭風韻。

除了高領毛衣外，在當時的故事背景，孫藝珍也時常穿著圓弧造型的襯衫，或是純色襯衫與毛衣的組合，突顯她清新、知性的氣質。

《夏日香氣》

由王牌導演尹錫湖所執導的《夏日香氣》，是《藍色生死戀系列》的第三部曲，找來宋承憲一同演出悲情卻又刻骨銘心的愛情故事。延續《藍色生死戀系列》一貫的清新少女路線，孫藝珍以象徵著純潔的白色洋裝登場，搭配水藍色的針織衫，完美詮釋正值青春期的氣質少女形象。

此外，孫藝珍也不時穿上極具少女心的粉色系單品，好比芭蕾粉的襯衫裙、白色抓皺襯衫配上柔粉色的蝴蝶結腰帶，營造滿滿甜美、清新的樣貌。

《戀愛時代》

改編自日本小說家野澤尚的同名小說，《戀愛時代》敘述著一對因流產而離婚的夫婦，分開後心中卻仍惦記著彼此。孫藝珍在劇中所飾演女主角劉恩瑚，為了符合劇中女主角對於愛情的不信任，孫藝珍在造型大多以深色服飾作為選擇，像是黑色外套、長版大衣...等。

相反地，重回愛情懷抱的孫藝珍，一改黯淡無光的穿搭風隔，換上搶眼又亮麗的襯衫，為整體增添不少女人味。

《經常請吃飯的漂亮姐姐》

2018年播出的《經常請吃飯的漂亮姐姐》，找來國民年下男丁海寅一起合作，講述情同姊弟的兩人，隨著長時間的相處，對彼此產生了好感的愛情劇。在劇中孫藝珍時常以整套西裝外套、裙裝、襯衫亮相，打造率性、幹練的OL上班族形象。

對上班族而言，西裝外套絕對是穿搭好幫手，一件T-Shirt搭配牛仔褲只要加上西裝外套，就能打造出正式、幹練的上班穿搭。

除了西裝外套外，在劇中孫藝珍也很常穿著長版大衣現身，最具亮點的莫過於可以一件兩穿的白色長版洋裝大衣。

《愛的迫降》

最受歡迎的代表作，說是2019年《愛的迫降》應該沒人有異議吧！因劇而誕生的玄孫CP，這對情侶說是受到全球祝福也不為過。孫藝珍所飾演的財閥千金，衣著方面當然不馬虎，像是誇張的荷葉領、幹練西裝外套、羊毛大衣...等，全身上下沒有一處看不出她的身家不凡。

另外，像是西裝外套與小洋裝的混搭，還有風衣當成洋裝的穿搭，也都突顯孫藝珍的在劇中的財閥身份。

在北韓的孫藝珍，自然不能像在南韓一樣穿著華麗，像是比較樸素的印花洋裝搭配織衫，或是寬版開襟衫，打造另類的淡雅氣質。

不知道大家有沒有發現，歐逆在北韓的時候，時常利用絲巾為整體造型增加亮點，是營造優雅氣質的小秘訣。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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