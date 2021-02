13款熱賣WOC鍊帶包選擇！Chanel、Loewe、Dior　一包收納鈔票與手機

迎接2021全新的一年,換皮夾是不少人的開運選擇,那皮夾款式千百種,除了不敗經典款外,近幾年,一包就能收納卡片、零錢、鈔票甚至是手機,又有鍊帶設計的WOC系列,可依穿搭不同自行轉換成手拿包或鍊帶包使用。盤點LV、Hermès、Chanel、YSL、Dior…熱賣WOC鍊帶包選擇:

Hermès Constance Long To Go Wallet肩背包

從經典Constance長夾延伸而來,Constance Long To Go Wallet是2020年春夏Hermès推出全新To Go Wallet系列,搭載一眼就能辨識的「H」金屬釦飾,以及細緻皮革背帶設計,相較於Kelly包更方便的開合設計,從問世以來便成為品牌一包難求的熱賣明星商品。

Chanel菱格紋鏈帶包

可遇不可求,就算是資深小香迷也很難訂到的Chanel菱格紋鏈帶包,採用品牌經典菱格紋設計,配上金屬雙C Logo及皮革穿鏈設計,擁有大容量收納空間,可放置卡片、零錢及鈔票甚至是手機。

LV Fèlicie Pochette肩背包

隨著小包風潮興起,LV Pochette Fèlicie重返明星商品寶座,以品牌經典Monogram Empreinte牛皮打造,配有兩個可拆式口袋,包括有多格夾層的卡夾及零錢帶,搭配可拆式金屬鍊帶設計,可作為手提包或肩背袋使用。

Prada經典鍊帶包

採用Saffiano皮革製成的Prada鏈帶包,延續品牌一貫的簡約優雅美學,使用細緻柔軟的皮革打造,並於包身上放置品牌金屬Logo,隨包附有金屬鍊帶,可自行選擇手拿或肩背,十分貼心。

Dior馬鞍鍊帶包

喜歡Oblique老花圖案的女孩,又想購入一款WOC,那Dior馬鞍鍊帶包絕對是首選,沒有馬鞍包難以駕馭的前衛造型,包款附有可拆卸的金屬鍊帶設計,輕巧又具備卡片、鈔票級零錢收納空間,不論日常上班、外出旅行都合適。

Gucci GG Marmont鍊帶包

標誌性的絎縫設計,搭配復古風十足的金屬雙G Logo,Gucci GG Marmont鍊帶包火紅程度超乎你想像,是任何場合都能使用的經典包款首選。

CELINE皮革鍊帶包

向來以極簡風格聞名的CELINE,選用細緻小牛皮革面料,綴以品牌金屬鎖釦設計,包內貼心附有可拆式小皮夾,可自行選擇使用方式。此外,CELINE還推出Triomphe老花款式。

BVLGARI蛇頭鍊帶包

綴以經典蛇頭釦飾的BVLGARI Serpenti Forever系列,也推出一款WOC鍊帶包值得收藏,採用黑色Nappa面料製作,加上金色黃銅蛇頭扣,完美結合品牌珠寶與皮革工藝。

Loewe經典鍊帶包

低調雋永的Loewe經典標誌鍊帶包,完全體現品牌精湛的皮革工藝,銀色鍊帶在黑色包身襯托下更醒目,是品牌極為限量的夢幻逸品。

Burberry TB鍊帶包

出自創意總監Riccardo Tisci之手的TB鍊帶包,使用典藏絎縫羊皮搭配經典TB花押字,擁有方正小巧的外觀,貼心附有可拆式鍊帶,滿足女孩出席不同場合的需求。

Valentino VLogo鍊帶包

一直都是Valentino熱賣包款的VLogo系列,選用細緻小牛皮打造,綴以經典VLogo標誌,包內更配有8個卡片夾,還有一個拉鍊袋,低調設計當作日常用包再合適不過。

Miu Miu抓皺鍊帶包

作為品牌代表作的鏈帶包,選用女孩們最難抗拒的抓皺設計,以及百搭的經典黑配色,再點綴上金色立體Miu Miu標誌,不論是帥氣或甜美派女孩都能使用。

YSL絎縫鍊帶包

就連代購也瘋搶,YSL絎縫鍊帶包以奢華外觀,加上個性十足的絎縫設計,是不少女孩的入門包首選,標誌性信封式開釦搭配金屬YSL Logo,同樣是難得一見的夢幻手袋。

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

【本文出處,更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站;《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!】

延伸閱讀:

● 2021情人節+農曆年一起過!「大紅色、愛心」禮物推薦、開運單品,質感精品手錶和飾品萬元有找!

● 休閒裝也能穿出高級感?掌握孫芸芸「正裝混搭」3 Tips,運動裝也能帥得很超過!

● 米奇控快來!Arnold Palmer首度推出台灣限定「B.G.W黑白米奇系列」每種包款都好想收!