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13款熱賣WOC鍊帶包選擇！Chanel、Loewe、Dior　一包收納鈔票與手機

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迎接2021全新的一年，換皮夾是不少人的開運選擇，那皮夾款式千百種，除了不敗經典款外，近幾年，一包就能收納卡片、零錢、鈔票甚至是手機，又有鍊帶設計的WOC系列，可依穿搭不同自行轉換成手拿包或鍊帶包使用。盤點LV、Hermès、Chanel、YSL、Dior…熱賣WOC鍊帶包選擇：

2021 WOC包推薦！超過10款LV、Hermès、Chanel、YSL、Dior…一包收納鈔票、零錢和卡片，小包控絕不想錯過

Hermès Constance Long To Go Wallet肩背包

從經典Constance長夾延伸而來，Constance Long To Go Wallet是2020年春夏Hermès推出全新To Go Wallet系列，搭載一眼就能辨識的「H」金屬釦飾，以及細緻皮革背帶設計，相較於Kelly包更方便的開合設計，從問世以來便成為品牌一包難求的熱賣明星商品。

Chanel菱格紋鏈帶包

可遇不可求，就算是資深小香迷也很難訂到的Chanel菱格紋鏈帶包，採用品牌經典菱格紋設計，配上金屬雙C Logo及皮革穿鏈設計，擁有大容量收納空間，可放置卡片、零錢及鈔票甚至是手機。

LV Fèlicie Pochette肩背包

隨著小包風潮興起，LV Pochette Fèlicie重返明星商品寶座，以品牌經典Monogram Empreinte牛皮打造，配有兩個可拆式口袋，包括有多格夾層的卡夾及零錢帶，搭配可拆式金屬鍊帶設計，可作為手提包或肩背袋使用。

Prada經典鍊帶包

採用Saffiano皮革製成的Prada鏈帶包，延續品牌一貫的簡約優雅美學，使用細緻柔軟的皮革打造，並於包身上放置品牌金屬Logo，隨包附有金屬鍊帶，可自行選擇手拿或肩背，十分貼心。

Dior馬鞍鍊帶包

喜歡Oblique老花圖案的女孩，又想購入一款WOC，那Dior馬鞍鍊帶包絕對是首選，沒有馬鞍包難以駕馭的前衛造型，包款附有可拆卸的金屬鍊帶設計，輕巧又具備卡片、鈔票級零錢收納空間，不論日常上班、外出旅行都合適。

Gucci GG Marmont鍊帶包

標誌性的絎縫設計，搭配復古風十足的金屬雙G Logo，Gucci GG Marmont鍊帶包火紅程度超乎你想像，是任何場合都能使用的經典包款首選。

CELINE皮革鍊帶包

向來以極簡風格聞名的CELINE，選用細緻小牛皮革面料，綴以品牌金屬鎖釦設計，包內貼心附有可拆式小皮夾，可自行選擇使用方式。此外，CELINE還推出Triomphe老花款式。

BVLGARI蛇頭鍊帶包

綴以經典蛇頭釦飾的BVLGARI Serpenti Forever系列，也推出一款WOC鍊帶包值得收藏，採用黑色Nappa面料製作，加上金色黃銅蛇頭扣，完美結合品牌珠寶與皮革工藝。

Loewe經典鍊帶包

低調雋永的Loewe經典標誌鍊帶包，完全體現品牌精湛的皮革工藝，銀色鍊帶在黑色包身襯托下更醒目，是品牌極為限量的夢幻逸品。

Burberry TB鍊帶包

出自創意總監Riccardo Tisci之手的TB鍊帶包，使用典藏絎縫羊皮搭配經典TB花押字，擁有方正小巧的外觀，貼心附有可拆式鍊帶，滿足女孩出席不同場合的需求。

Valentino VLogo鍊帶包

一直都是Valentino熱賣包款的VLogo系列，選用細緻小牛皮打造，綴以經典VLogo標誌，包內更配有8個卡片夾，還有一個拉鍊袋，低調設計當作日常用包再合適不過。

Miu Miu抓皺鍊帶包

作為品牌代表作的鏈帶包，選用女孩們最難抗拒的抓皺設計，以及百搭的經典黑配色，再點綴上金色立體Miu Miu標誌，不論是帥氣或甜美派女孩都能使用。

YSL絎縫鍊帶包

就連代購也瘋搶，YSL絎縫鍊帶包以奢華外觀，加上個性十足的絎縫設計，是不少女孩的入門包首選，標誌性信封式開釦搭配金屬YSL Logo，同樣是難得一見的夢幻手袋。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, WOC鍊帶包, 小包

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