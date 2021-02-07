《前輩！那支口紅不要塗》元真兒上班族穿搭！4樣單品收服年下男路雲

由路雲與元真兒聯手主演的韓劇《前輩！那支口紅不要塗》，是同名小說改編的愛情戲碼，劇情講述年輕、帥氣又上進的年下男，與女前輩兩人在職場相戀的故事。播出僅短短2集，卻在網路掀起熱烈迴響，緊張、快速的劇情發展是主因，女主角元真兒的OL上班穿搭也是韓劇一大亮點。

任職於化妝品公司的尹頌雅（元真兒飾演），大部分都以上班族穿搭登場，像是襯衫、西裝外套…是每集都會出現的穿搭單品。條紋襯衫搭配米色西裝褲，看起來有氣勢十足卻帶有柔美氣息。

如果是淺色系的襯衫，可以用深色下身來搭配，讓整體造型看起來更幹練，在職場上不想讓自己看起來像菜鳥，可以嘗試這樣穿。

在寒冷的秋冬季，在辦公室穿襯衫或許剛好，但走出公司一陣冷風穿來，不妨像元真兒加上一件針織衫，記得襯衫跟毛衣可以選擇同色系，看起來造型更具一致性。

如果是溫暖的春季，那就不適合再穿一些黑、灰色服裝，可以從鮮豔色彩下手，像是這件亮橘色襯衫，為穿搭注入一絲活潑氣息。

西裝外套是大部分上班族衣櫃都必備的單品，眼尖的你不曉得有沒有發現，元真兒這套水藍色西裝外套，裡頭穿配的是一件鵝黃色上衣，不但看起來不會過於沉悶，撞色效果意外讓整個人更有活力。

在微涼的秋季、春季，風衣外套是上班穿搭的最佳選擇，其中又以復古格紋圖案深受女孩歡迎，像是可以當外套或洋裝的風衣，能打造更多不同的穿搭造型，女孩們衣櫃都該有一件。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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