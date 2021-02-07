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「中短髮」剪、燙、染該挑什麼造型？韓星七款範本給你無窮靈感

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想將長髮稍微修剪一些，卻擔心及肩的髮長不知道該怎麼整理嗎？跟著以下幾位韓星做準沒錯，各種不同風格以及簡單的造型靈感，讓你的中短髮也能趣味無窮。

申睿恩：韓妞短髮範本

申睿恩雖然偶爾會有長髮造型出現，但髮型大多以中、短髮為主，她常在IG上分享生活照，韓網也形容她是「最適合中短髮」的新生代女星，更是韓國女孩的髮型範本之一。

中分浪漫捲髮

這個中型的波浪捲髮，將額前的瀏海也一併夾捲，散落在太陽穴和顴骨之際，給人一種較為正式和成熟的氛圍，但配上髮尾微微的外翹和申睿恩少女的臉龐，綜合了整體造型帶來的成熟氛圍，依然保留了22歲女孩的可愛。

文青俏皮感髮尾外翹

除了捲髮外，她平常的中短髮造型也十分受到矚目，以往中短髮比較常見的造型大多為內彎，但如果偶爾想要換換風格，呈現一點古靈精怪的感覺，就可以嘗試外翹的髮尾搭配貝蕾帽，可以搭配溫柔感穿搭，也可以搭配日系古著風，用電棒稍微夾髮尾就可以達成，是很值得嘗試的中短髮造型。

(G)I-DLE 雨琦：出道三年首次短髮

最近以《Hwaa》回歸的(G)I-DLE，其中成員雨琦以一頭直短髮現身，更是她出道三年來首次讓髮長落於肩上，對她而言是很大的挑戰，也在採訪中透露她原本要戴假髮的。

運用電棒增加造型層次

雨琦的短髮在舞台上非常的直，配上瀏海，讓人不小心想到宮崎駿動畫《神隱少女》中的白龍，私下她也會讓髮尾稍微有點彎度，或是夾成波浪狀，變成有點學生感的造型，可以運用三管電棒完成，也是大家可以參考整髮方向之一。

Oh My Girl Arin：簡單編髮可愛無敵

Oh My Girl中的Arin，是團體中的忙內（韓文老么之意），呆萌臉蛋令人保護慾大爆發，也被稱為「女團中的女團成員」，不管男生女生都會愛她。近來主持音樂節目《Music Bang》的她，上傳了工作自拍，肩上的中短髮編成好上手的三股辮搭配貝雷帽，造型簡單但十分可愛，是新手也簡單完成的造型。

玟星：Girl Crush 魅力十足

MAMAMOO成員玟星實力堅強，尤其是RAP時的帥氣模樣可以說是女子力十足，近期將頭髮剪到肩上的她也染上了棕色系的髮色，玟星的中短髮是有點層次的，帶點凌亂感的氛圍也讓整個造型充滿率性的感覺，即便有點亂翹也感覺很合理，很適合不想花太多時間整理頭髮的人嘗試。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：

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● 2021中短髮造型推薦：CS型彎！知性幹練一次到位，讓你秒變身韓系OL！

● 【2021女生短髮趨勢】少年感十足！這款「蘋果頭」超顯嫩，還是最好整理的短髮造型！ 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮型

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