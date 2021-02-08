情人節+新年一起過！「大紅色、愛心」開運單品推薦　預算萬元入手

2021年的西洋情人節恰好落在農曆年期間，不論你正想購入一款大紅色時髦單品來為好運加持，或是精品手錶和飾品...等等能展現心意的情人節禮物，本篇就為你一次蒐羅三種預算別的大紅色系、甜蜜愛心圖案的手錶、項鍊、手鍊、耳環等珠寶飾品！

預算：萬元以內



Georg Jensen 喬治傑生

Hearts Of Georg Jensen純銀鍊墜



預算有限又想要有好質感？時髦度與CP值都兼具？那你不能錯過Georg Jensen 喬治傑生經典系列Hearts of Georg Jensen的項鍊：金屬打造的愛心以略顯抽象的造型呈現，圓厚飽滿又刻意左側的吊墜，藏著「偏偏愛妳多一點」的俏皮情話。作品有氧化純銀與18Ｋ黃金，一大一小的設計變化可選。

點睛品

Love Décodé「愛情密語」18K玫瑰金天使之翼耳環

Love Décodé「愛情密語」18K白金玫瑰金鑽石愛心翅膀項鍊

點睛品Love Décodé「愛情密語」系列以愛神邱比特的翅膀和愛心為設計主題，讓珠寶飾品也能藏有能替你告白的符號圖案，饒富設計趣味又具有意義，難怪一直是品牌熱賣的系列，2021年情人節品牌推出一款耳環、二款對戒、三款項鍊，各種預算別和偏好都能找到最適合你們的情人禮物。

預算：4萬元起

Van Cleef & Arpels（VCA）梵克雅寶

Sweet Alhambra四葉幸運草系列

Van Cleef & Arpels（VCA）梵克雅寶尺寸最迷你、最可愛！Sweet Alhambra 系列是四葉幸運草家族中造型最小巧的，以愛心搭配甜美又襯膚色的棕調紅色玉髓，實在萌得太欠收。

Chaumet 尚美

Jeux de Liens 全系列

Jeux de Liens Harmony 全系列

Liens是Chaumet品牌經典的入門系列，來自輕吻的靈感，用簡約輪廓與彩色半寶石相襯，樣式多元很適合混搭；另外，Chaumet衍生自Liens的Liens Harmony則是融合圓形吊墜，把象徵一人一半的兩個半圓，用親吻圖案緊緊相連，時髦造型背後的意涵超甜蜜！

Chopard 蕭邦

Happy Diamonds Icon系列手環，18K玫瑰金鑲0.05克拉鑽石搭配單顆滑動鑽石

說到愛心可別錯過Chopard 蕭邦，以符合倫理道德標準的18K金為主要選材的Happy Diamonds Icons系列珠寶，再加上品牌愛用的心形和獨家的滑動鑽石，也是做為傳達情意的佳選。

Happy Hearts系列耳環，18K玫瑰金鑲嵌粉色珍珠母貝與鑽石，搭配四顆滑動鑽石

品牌與俄羅斯超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）創辦的赤子之心基金會（Naked Heart Foundation）合作，攜手推出Happy Hearts耳環，以符合倫理道德標準的18K玫瑰金、粉色珍珠貝母與鑽石打造的心形吊燈式耳環，背後更有善念：品牌將此作品部分收益捐贈基金會，用作改善貧困兒童日常生活的款項。

De Beers

My First De Beers Aura心形切割鑽石珠寶系列

De Beers首度把心形切割鑽石運用於日常珠寶中，一口推出項鍊耳環與戒指三款全新作品，用世界上最堅硬物質打造的閃亮愛心，不只是情人節，也是做為犒賞自己的好禮。

Infinity 18K白金鑽石吊墜項鍊，鑽石約0.06克拉



除了心形，De Beers針對情人節再加碼推薦以「∞ 無限符號」為主視覺的Infinity系列項鍊，採用半密鑲的圓鑽線條設計，曲線優美更有亮點。

Fred

Pretty Woman系列Fine Jewellery 18K玫瑰金鑽石耳環

Pretty Woman系列Fine Jewellery 18K玫瑰金鑽石迷你款手鍊

Fred最新推出俏皮愛心主題的全新Pretty Woman 珠寶設計、影片主題，靈感來自電影 《麻雀變鳳凰》；電影女主角 Julia Roberts 當時所飾演的角色，在劇中就有逛珠寶店戴首飾的橋段，就當時的作品就是出自 Fred 之手；在現實生活中身為 Juliar Roberts 姪女的 Emma Roberts ，也宣布擔綱品牌形象代言人同時釋出由她主演的廣告片，影片中就可一窺Fred推出的作品包含日常珠寶與頂級珠寶，首波形向主打可自行變化的珠寶穿搭方式。

預算：無上限



Blancpain

情人節特別系列Villeret日期女錶，限量28只

Blancpain從2001年起每年情人節2月14日會上市一款情人節特別系列限定女錶，2021年則以Villeret系列日期女錶為藍本，面盤改為珍珠母貝，秒針化作愛神丘比特的箭，後端還裝飾上一顆愛心。如果你財富自由、與另一半感情穩定，每年都收一只特別系列女錶來收藏，感情肯定再升溫！

Harry Winston 海瑞溫斯頓

靜夜Midnight系列 Valentine’s Dance白金款腕錶，限量14只

Harry Winston 海瑞溫斯頓立體面盤設計太美！以若隱若現的雕刻愛心珍珠母貝為中心點，同時向外、向上一圈圈散出由白色珍珠母貝為襯底，紅色珍珠母貝、粉紅剛玉、紅寶石和鑽石鋪排出的愛心和弧型線條，是滿滿的少女心噴發！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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