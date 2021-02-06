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《女神降臨》朱靜「校花妝」這樣畫　5重點擄獲男神的心

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由車銀優、黃寅燁和文佳煐主演的韓劇《女神降臨》持續熱播中，除了感情戲之外，劇中女主角朱靜的妝容也逐漸受到大家討論，想要擄獲兩位男神的心，他的妝容重點有哪些呢？

底妝：遮瑕力夠卻沒有厚粉感

底妝的部份，朱靜的設定是膚況容易泛紅、有痘疤的狀況，雖然劇中的表現較為誇張，但也表示足夠的遮瑕力對她來說非常重要。但如果底妝上太多會容易有厚粉感，因此上底妝前的校色步驟就顯得很重要，泛紅的話可以選用綠色的校色產品，讓膚色看起來更乾淨，接著選擇遮瑕力足夠但妝感屬於輕透類型的底妝。

眉毛：細長弧度眉

根據原著漫畫的設定，韓劇中的朱靜眉毛是比較細長的，也沒有明顯的眉峰和稜角，長度剛好符合眉毛的黃金比例，嘴角、眼尾的延伸，平穩的角度也可以讓整個人看起來更無辜。

眼妝：裸粉色少女感

先前有介紹過今年韓國流行的妝感是「無色感」，因此在彩妝上也是以自然為主，因此基本上選擇裸色、大地色系，但因為要強調學生、少女的感覺，偶爾也會增添一點粉色系在眼皮上，另外朱靜的臥蠶也十分明顯，可以選用帶有提亮效果的霧面眼影自然的打造臥蠶的澎度。

頰彩：粉嫩+自然修飾

承襲著學生、少女的設定，頰彩選用了自然的嫩粉色系，在畫法上比起可愛的圓形畫法，會以笑肌出發往斜上延伸，能夠讓蘋果肌澎起來，也達到修飾輪廓的效果。

唇妝：光感唇露

一直以來根據觀察或是詢問身邊直男朋友的結果，偏光澤類型的唇彩是比較受到歡迎的，在唇妝上朱靜選擇使用粉色唇露，能夠達到光澤的效果又不會過於水亮，能夠替雙唇達到自然豐潤的效果。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 女神降臨, 朱靜, 文佳煐

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