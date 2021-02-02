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這些香水太美！Dior狗狗瓶身連頸圈都精緻　Gucci金屬玫瑰色好夢幻

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▲▼香水盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲全台限量500瓶的「Miss Dior花漾迪奧淡香水- BOBBY限量復刻版」，2月開賣。

記者曾怡嘉 / 台北報導

香水比香調，更是比話題，Dior花漾迪奧香水推出BOBBY限量復刻版，睽違70年後讓迪奧先生的愛犬瓶身華麗回歸，真是超可愛，Gucci的罪愛女性香水也推出最新版，金屬玫瑰色的細長瓶身，更彰顯女生優雅氣質。

▲▼香水盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

光是BOBBY頸上繫的蝴蝶結和繡珠就價格不斐。

Dior睽違70年推出花漾迪奧香水BOBBY限量復刻版，別具意義。雪白玻璃瓶身刻劃迪奧先生愛犬BOBBY身影，相當可愛討喜，頸部繫上的經典單耳蝴蝶結與精緻繡珠，更是由高級訂製工坊師傅親手縫綴，數百顆色彩繽紛的繡珠，完美展現DIOR刺繡工藝。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲Gucci 罪愛女性淡香水。

Gucci的罪愛淡香水也推出全新版本，經典瓶身搭配金屬玫瑰粉色調，半透明玻璃更印照出香水的粉嫩夢幻。獨特的琥珀花香調，以浪漫的淡紫色紫羅蘭花瓣與柑橘味相結合，散發出濃郁感性的琥珀味和廣藿香。前調以活潑的柑桔前調與粉紅胡椒混合在一起，散發著明亮活力的清新氣息。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲SABON 白玫瑰宣言香水。

來自以色列的SABON，日前推出全新限量白玫瑰系列，引發網友搶購熱潮。以白玫瑰搭配新鮮初摘的佛手柑，揉合著優雅浪漫的白玫瑰花瓣與茉莉花香，最後以高雅的麝香作為結尾。柔和香氣有如一襲隱形衣裳，低敏感的玉米發酵蒸餾植物酒精，不刺激肌膚。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 嘉柏麗身體乳霜。

想要維持香香氣息，在香水前先用身體乳打底也是好選擇，香奈兒新推出的嘉柏麗身體乳霜，蘊含玫瑰與茉莉的活性滋養成分，珍珠光澤質地，抹在肌膚上使膚質倍顯柔嫩，打造迷人光澤。全新的方形霧面磨砂玻璃罐，搭配閃爍金光的上蓋，連外型都無可挑剔。

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關鍵字：

dior, gucci, sabon, chanel

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