蘭蔻「最強發光粉餅」現省701元！超殺價1399元　再也不脫妝

文／C編

脫妝絕對是惡夢，早上妝美美的，到了下午就花掉，誰能忍受！即使氣墊粉餅風靡女孩圈，依舊有很多人離不開粉餅的行列，購物網站「Her和她」推出蘭蔻最強發光粉餅「超極光精華水粉餅」，不但添加爆紅的極光水成分，更是保留了粉餅的水潤質地，同時又可以控油不脫妝，很值得一試。

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▲蘭蔻 超極光精華水粉餅，原價2100元、特價1399元。點我購買。



蘭蔻在2020年推出暱稱「極光水」的「超極光活粹晶露」之後，立刻爆紅網路，現在以相同的成分，將珍稀「法國山毛櫸芽萃取」帶入粉餅，透過天然萃取植物分子蘊含肌膚必需的多種能量，提升肌膚澄淨度、膚質細膩度、膚色均勻度，令肌膚持續發光。

▲底妝好，氣色跟著好。（圖／Pexels）



除此之外，再結合源自極光水的「複合植萃精油」，使肌膚倍感清新水潤，毫不乾燥緊繃。兩大保養能量，能在上妝同時穩定肌膚、持續保濕、終結暗沉，肌膚呈現全天候水潤零乾紋的高級妝感。

不只是保養能量的注入，這次添加極光珍珠微粒，更有效反射環境光線，提亮膚色並持續修飾肌膚瑕疵，令妝感不只白皙乾淨、更通透發光；重量只有傳統粉體的十分之一的空氣感粉體，輕抹瞬間更細緻、更輕盈，服貼在肌膚上，能夠重現乾爽吸油的肌膚妝效。

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「Her和她」推出蘭蔻「超極光精華水粉餅」，原價2100元、特價1399元，下殺6.6折、現省701元，同時附有粉盒、粉撲跟粉蕊，不用另外拆開購買，而且一鍵就能下訂，直送到家，超級方便又實惠，可以為緊接著的春夏妝感做準備。