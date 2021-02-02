fb ig video ETtoday search mobile

蘭蔻「最強發光粉餅」現省701元！超殺價1399元　再也不脫妝

>

文／C編

脫妝絕對是惡夢，早上妝美美的，到了下午就花掉，誰能忍受！即使氣墊粉餅風靡女孩圈，依舊有很多人離不開粉餅的行列，購物網站「Her和她」推出蘭蔻最強發光粉餅「超極光精華水粉餅」，不但添加爆紅的極光水成分，更是保留了粉餅的水潤質地，同時又可以控油不脫妝，很值得一試。

▼▼點我搶特價▼▼

▲蘭蔻,超極光精華水粉餅,粉餅,彩妝。（圖／Her、pexels）

▲蘭蔻 超極光精華水粉餅，原價2100元、特價1399元。點我購買。

蘭蔻在2020年推出暱稱「極光水」的「超極光活粹晶露」之後，立刻爆紅網路，現在以相同的成分，將珍稀「法國山毛櫸芽萃取」帶入粉餅，透過天然萃取植物分子蘊含肌膚必需的多種能量，提升肌膚澄淨度、膚質細膩度、膚色均勻度，令肌膚持續發光。

▲蘭蔻,超極光精華水粉餅,粉餅,彩妝。（圖／Her、pexels） ▲蘭蔻,超極光精華水粉餅,粉餅,彩妝。（圖／Her、pexels）

▲底妝好，氣色跟著好。（圖／Pexels）

除此之外，再結合源自極光水的「複合植萃精油」，使肌膚倍感清新水潤，毫不乾燥緊繃。兩大保養能量，能在上妝同時穩定肌膚、持續保濕、終結暗沉，肌膚呈現全天候水潤零乾紋的高級妝感。

不只是保養能量的注入，這次添加極光珍珠微粒，更有效反射環境光線，提亮膚色並持續修飾肌膚瑕疵，令妝感不只白皙乾淨、更通透發光；重量只有傳統粉體的十分之一的空氣感粉體，輕抹瞬間更細緻、更輕盈，服貼在肌膚上，能夠重現乾爽吸油的肌膚妝效。

▼▼點我搶特價▼▼

▲蘭蔻,超極光精華水粉餅,粉餅,彩妝。（圖／Her、pexels）

▲蘭蔻 超極光精華水粉餅，原價2100元、特價1399元。點我購買。

「Her和她」推出蘭蔻「超極光精華水粉餅」，原價2100元、特價1399元，下殺6.6折、現省701元，同時附有粉盒、粉撲跟粉蕊，不用另外拆開購買，而且一鍵就能下訂，直送到家，超級方便又實惠，可以為緊接著的春夏妝感做準備。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

蘭蔻, LANCOME, 超極光精華水粉餅, 粉餅, 彩妝, Her和她, Her

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

31歲奚夢瑤肌膚掐得出水　每天敷3片面膜保持水嫩

31歲奚夢瑤肌膚掐得出水　每天敷3片面膜保持水嫩

內衣太小、多年不換！3大內衣穿搭誤區　小心胸部越來越小

內衣太小、多年不換！3大內衣穿搭誤區　小心胸部越來越小

女孩專用「濕式衛生紙」特價還送超Q米妮髮帶！讓私密肌乾爽又舒適

女孩專用「濕式衛生紙」特價還送超Q米妮髮帶！讓私密肌乾爽又舒適

「薰衣草牛奶」眼盤好療癒！擦上眼仙氣爆棚　暗沉肌也能超顯白 楊謹華也愛！膠原蛋白每包才19元　養出Q彈光澤肌 140元買到韓國香水洗髮精！清新、甜蜜任選　甩髮就能迷惑男友 皮膚差的真正原因！6大爛臉壞習慣　第3項幾乎人人都做過 范冰冰胸下開洞辣露南半球　高級性感網一面倒讚：比模特穿好看 PORTER X 中衛口罩也太帥！牛年小巧思低調沾喜氣 「黑白米奇包」只有台灣買得到！附送大頭吊飾　一拎直接年輕10歲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面