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皮膚差的真正原因！6大爛臉壞習慣　第3項幾乎人人都做過

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▲▼皮膚變差的6大壞習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

不想肌膚越來越差，先改掉壞習慣。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

編輯／Amanda

老是羨慕別人皮膚細緻透亮瑕疵少，自己卻怎麼保養都好不了？其實很多人的皮膚差，都是自己造成的，別再怪保養品不給力了，以下6個壞習慣可能才是讓你肌膚越來越差的真正原因，快來看看你犯了幾個？

1.長期熬夜、睡眠不足

經常熬夜晚睡、睡眠不足，會影響肌膚的自我調節功能，使修復力下降，進而加速衰老，導致肌膚暗沈、乾燥、粗糙，看起來氣色憔悴，更會使肌膚彈性變差，出現紋路。

2.不卸妝就睡覺

不卸妝就睡覺，會使化妝品、一整天下來分泌的油脂、汗水和空氣髒污停留在臉上堵塞毛孔，造成粉刺、痘痘問題，且眼影、唇膏等色彩彩妝品停留在眼妝、雙唇上，長期下來也容易造成色素沈澱，導致眼皮、嘴色蠟黃暗沈，更容易引發唇炎。

3.用手擠痘痘、粉刺

看到痘痘、粉刺就想擠，這是很多人都有的壞習慣。不少皮膚科醫師都提醒別自己在家擠痘痘，一來手上或器具有細菌殘留，很容易導致二次發炎、加重痘痘情況，且大多數人力道拿捏不好，用力過猛會讓肌膚受傷，導致痘印痘疤凹洞產生。

▲▼皮膚變差的6大壞習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲做好防曬是最有效的抗老「保養」。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

4.偷懶不塗防曬

紫外線是造成許多肌膚問題的元兇，實驗證實有75%肌膚傷害都是因為陽光曝曬，不僅會產生大量黑色素，造成膚色暗沈、斑點生成，也會破壞膠原蛋白，加速衰老，使肌膚鬆弛下垂、長皺紋、變粗糙。

5.過度清潔

卸妝清潔沒做好會傷肌膚，但矯枉過正，洗臉洗過頭過度清潔對肌膚也不好！像是洗臉次數過多、洗臉太用力、過度去角質，都會傷害肌膚角質層，造成肌膚屏障受損，不僅會使肌膚容易乾燥，也會變得脆弱、容易敏感。

6.頻繁更換保養品

有些人用保養品用個幾天覺得沒效或是一買新產品，就立刻更換新的來用，頻繁更換保養品對肌膚來說很不好，正常來說肌膚的更新週期是28天，肌膚還沒適應產品，又換一個新的產品，容易刺激皮膚，使肌膚變得敏感、引發其他肌膚問題。 

►保養品塗多不一定好！皮膚科醫師推「3步驟極簡護膚法」

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關鍵字：

保養, 護膚, 皮膚差, 爛臉, 原因, 壞習慣, NG, NG行為, 錯誤

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