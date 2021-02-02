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秀英低胸黃裙完美Cos貝兒公主　還加碼被封為「紅綠燈女王」

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▲秀英。（圖／翻攝自IG）

▲秀英以主持人身份現身首爾歌謠大賞。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）

記者王則絲／台北報導

韓女星秀英日前出席第30屆首爾歌謠大賞擔任主持人，一連換穿兩套低胸禮服，170公分超狂比例與好身材驚艷現場，其中一套亮黃色的平口長禮服，秀英將頭髮綁起與之搭配，大方展露肩頸鎖骨線條，讓秀英宛如一秒變身迪士尼童話世界的公主，粉絲們驚嘆：「是貝兒公主本主！」

▲秀英。（圖／翻攝自IG）

▲秀英被粉絲認證是「貝兒公主本主」。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）

前少女時代成員秀英近期於韓劇《Run On》中表現亮眼，今年還將會有新電影《新年前夕》作品播出，人氣、話題不斷。日前第30屆首爾歌謠大賞頒獎典禮上，秀英攜手金希澈、申東燁以主持人身份現身，秀英穿著Vivienne Westwood鮮黃色的垂墜長禮服，低胸造型小露性感，胸前與手臂上的皺褶綢緞，華麗又優雅，讓人不禁與童話故事中的公主產生聯想，粉絲們立刻就想到了《美女與野獸》中的「貝兒公主」，大讚秀英：「是貝兒公主本主」、「貝兒公主真人版」、「美到不真實。」

擁有170公分高挑身材的秀英，超狂的九頭身黃金比例，讓她成為能駕馭各種服裝的衣架子，加上精緻的外貌，往往於各大紅毯活動上輕鬆成為焦點，就有網友回顧秀英過去的典禮造型，發現秀英在去年的MAMA頒獎典禮上穿著一身搶眼的開衩紅裙；於2018年的首爾戲劇大賞，則是以綠色深V禮服的造型登場，加上這回的鮮豔黃裙，就湊滿了「紅、綠、黃」三個顏色，因此在網路上被逗趣封為「紅綠燈女王」，也以此證明了超強的表現力。

▲秀英。（圖／翻攝自IG）

▲秀英於首爾歌謠大賞當晚另一套華麗花卉水鑽禮服則是來自Marchesa。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）

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關鍵字：

秀英, 貝兒公主, 紅綠燈女王, 紅毯

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