小熊維尼「肚子裝小布丁」巨可愛！特價179元CP值爆高　吃完當撲滿

文／C編

過年過節許多人都有送禮需求，不只是禮要到，更重要的是送到心坎，購物網站「Her和她」有超可愛的新年禮物提案，快來看盛香珍小熊維尼優酪果園布丁桶，外型是立體Q萌的小熊維尼，超級「古錐」，吃完布丁後，還可以當作存錢桶，非常實用。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲盛香珍小熊維尼優酪果園布丁桶，原價230元、特價179元。點我購買。



盛香珍的優酪果園布丁一次一顆份量剛剛好，口感Q彈、滋味濃厚，讓人嚐過就難以忘懷，綜合口味「小熊維尼優酪果園布丁桶」有4種口味，包括蜜柑、芒果、草莓及藍莓，能吃到不同的水果風味，有的酸酸甜甜，有的香甜可口，讓人吃了還想再吃。

▲超可愛的「小熊維尼優酪果園布丁桶」（左），原價230元、特價179元。點我購買。



不只是口味不同，並含有椰果果肉，布丁的Q軟及椰果果肉的嚼勁，口感層次豐富，蜜柑口味還吃得到真實的蜜柑，絕對是大人小孩都喜歡，不管是當下午茶還是小點心都很適合，過年放在桌上，相當討喜。

▲小布丁共有4種口味。



小熊維尼包裝，大大的頭看起來相當可愛，底下身體裡裝著滿滿的優酪果園小布丁，把布丁吃光光，桶子可以當成存錢筒，讓小熊維尼瞬間變身，CP值超高。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲盛香珍「小熊維尼優酪果園布丁桶」，原價230元、特價179元。點我購買。



「Her和她」推出盛香珍「小熊維尼優酪果園布丁桶」，原價230元、特價179元，可以一次多買幾罐，無論送禮或自己吃，都很適合，千萬別錯過。