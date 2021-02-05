Chloe香水下殺3.9折！超低價1675元　地表最迷人玫瑰香就是它

文／C編

西洋情人節快到了，不知道送她什麼才好嗎？香水可能是最好的答案，購物網站「Her和她」推出「Chloe同名女性淡香精」，這款人見人愛的香氛在2008年推出，直到現在仍是玫瑰香氛控首推的香氛之一，更曾經在評比中拿下香氛類冠軍，好評不用多說，一噴就上癮。

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▲Chloe同名女性淡香精，75ml、原價4250元、特價1675元。點我購買。



香味代表一個人的個性和性格，Chloe同名女性淡香精就是那種浪漫女孩該有的味道，帶有玫瑰氣息，交織著小蒼蘭、粉色牡丹、荔枝、木蘭花、鈴蘭，展現出溫和優雅的女性特質，後味以琥珀、蜂蜜、香柏木，帶出溫潤女孩的味道。

▲玫瑰香氣受到很多女性喜愛。（圖／pexels）



Chloe同名女性淡香精不僅傳達出了女性溫柔與浪漫，玫瑰為主調的香氣，更成為很多女性心中無可替代的第一名，甚至是剛剛踏進香氛圈的第一支香水都選擇它，好入門的香氣，也是各種年齡層女性都可以輕鬆駕馭的香味。

▲玫瑰的香氣在市面上女孩接受度高。（圖／pexels）



盤點網路上的評價，很多人覺得Chloe同名女性淡香精實在非常好聞，「十幾年前的女香排行榜冠軍」、「我非常喜歡它的味道，很耐聞」、「我也買同名女性淡香精，它被稱為國民女香」、「真的很愛噴了5、6罐去了」。

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「Her和她」推出Chloe同名女性淡香精，75ml、原價4250元、特價1675元，現省2575元，等於直接省下一瓶香水的錢，可以說是超級划算，情人節就送它女孩絕對會心花怒放。