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CP值超高開架唇彩大公開！濃奶茶、肉桂奶昔超顯色　一抹美到天邊

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記者李薇／綜合報導

雖然疫情之下，大家出門都戴著口罩，但是唇彩的熱潮依舊不減，尤其是開架唇彩的討論度依舊超級高，《ET FASHION》就盤點3款近期之內很紅的開架唇彩單品，像是LOREAL彩妝的絕美小妖金、Za潮色邂逅唇彩柔霧款、Milani 超顯色經典絲滑唇膏都是CP值超高的神器。

▲LOREAL,巴黎萊雅,Milani,Za,唇彩,彩妝,唇膏,。（圖／公關提供）

1.巴黎萊雅 極緻純色訂製唇膏

以超越專櫃奢華質感的亮金管身搭配細緻品牌雕刻，手上拿著彷彿精品配件，以最高顏值妝點整體質感！另外更精心調製最適合亞洲人的大勢玫瑰色系，全系列 8 色皆具柔滑絲緞光質地，並添加高奢護唇精華與摩洛哥堅果油，一抹有感保濕淡化唇紋，揉合霧面唇膏飽滿的顯色度與水潤唇膏的光澤，完全不挑膚，輕鬆打造氣勢美唇。

▲LOREAL,巴黎萊雅,Milani,Za,唇彩,彩妝,唇膏,。（圖／公關提供）

2.Za 潮色邂逅唇彩

以＃濃奶昔唇膏打造開架唯一、擁有專櫃級訂製鑽石切面的Za「潮色邂逅唇彩」，將推出5款柔霧質感特調色，分別為主打色 RD620 肉桂濃奶昔與ND321 烏龍濃奶昔，還有PK320 杏桃濃奶昔、OR520 伯爵茶濃奶昔與BR340 太妃糖濃奶昔，絲滑綿密如奶昔般的質地，打造出專為黃皮膚特調的全新唇色，外包裝更隨著季節變換，超Q萌的奶昔粉管身，搭配濃郁飽和的微霧光澤，一抹就上癮。

▲LOREAL,巴黎萊雅,Milani,Za,唇彩,彩妝,唇膏,。（圖／公關提供）

3.Milani 超顯色經典絲滑唇膏

25 Naturally Chic 豆沙裸奶茶色成為小紅書搜尋排行榜的前幾名，滿滿試色照，各個網美版面並號稱這款為「安安靜靜的肉桂奶茶、一抹溫柔百搭豆沙裸色」，日常知性的顏色，薄擦一層顯氣色、飽滿疊擦更顯魅力，極為適合不同妝容。

▲開架唇彩。（圖／品牌提供）

4.INTEGRATE櫻特芮 輕染潤唇采筆

INTEGRATE櫻特芮「輕染潤唇采筆」擁有潤澤柔軟的筆型唇膏，能貼合唇部弧度，順暢滑溜地延展，描繪完美唇型，為唇部染上令人心動的粉嫩唇色。單擦1層為雙唇增添自然紅潤，素顏擦也不突兀；重複疊擦2層顯色度更佳，水潤亮澤的玻璃水光妝效，即使是新手也能零失誤輕鬆駕馭！蘊含椰子油、乳木果油、荷荷巴油，顯色同時加強潤澤，讓唇妝更進化。

▲開架唇彩。（圖／品牌提供）

5.媚比琳 輕奢誘吻唇萃

這次的媚比琳「小冰磚」輕奢誘吻唇萃總共推出6個顏色，包括仙氣飄飄的乾燥玫瑰色#004玫瑰馬卡龍、清新酸甜的粉紅色調#005莓果千層派、到溫暖香甜的粉棕色#008栗子蘋果塔，每一款都很值得收進化妝包裡面。不只是顏色讓人傾心，裡面更添加專櫃等級的玻尿酸保濕精華，超強的保濕因子塗抹到雙唇上，一點都不會顯唇紋，可以呈現出飽滿平滑的雙唇效果，長時間持妝也不用擔心乾燥缺水。

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關鍵字：

LOREAL, 巴黎萊雅, Milani, Za, 唇彩, 彩妝, 唇膏

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