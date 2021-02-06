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曾之喬、劉品言默契曬美照！眼尖網友抓出「撞裙」　驚呼：超會搭

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記者鮑璿安 ／台北報導

女星曾之喬（喬喬）與劉品言組成「Sweety」 出道，十多年來依舊維持好感情，兩人近期默契PO出穿搭照，竟然巧合「撞裙」，分別演繹同款酒紅色天鵝絨百褶裙，曾之喬以緊身黑色上衣搭配皮衣出鏡；劉品言則是運用寬鬆的印花上衣散發優雅氣質，但憑藉各自的魅力，讓網友心服口服，「差點沒看出撞衫，很會搭」。

▲▼劉品言、曾之喬 。（圖／翻攝自IG）

▲▼劉品言、曾之喬 。（圖／翻攝自IG）

▲曾之喬時常在IG與粉絲分享私服造型，近期以 MAX&Co. 春夏系列酒紅色天鵝絨百褶裙搭配復古香奈兒包出鏡。（圖／翻攝自IG）

曾之喬在穿搭上一直很用心，時隔半年戲劇殺青後，終於回歸IG與粉絲分享私服造型，她以緊身黑色上衣彰顯帥氣美感，將皮衣輕輕披在肩上，同時斜背香奈兒（CHANEL）菱格紋翻蓋包，偏偏不走小包當道的趨勢，大尺寸讓人難以忽略，卻也格外吸睛。緊接著下半身相中MAX&Co. 2021春夏系列的酒紅色天鵝絨百褶裙，出彩的光澤結合氣質酒紅，加入百褶細節，曾之喬演繹之下，遊走於幹練與氣質之間。

▲▼劉品言、曾之喬 。（圖／翻攝自IG）

▲▼劉品言、曾之喬 。（圖／翻攝自IG）

▲劉品言隔一日PO出穿搭照，與曾之喬默契「撞裙」 。（圖／翻攝自IG）

相差一日，劉品言也巧合PO出穿搭美照，與曾之喬默契「撞裙」，但兩人憑藉截然不同的風格，成功讓粉絲耳目一新，不同於曾之喬的幹練搭配，劉品言以簡潔的寬鬆印花上衣出鏡，將整體穿著重點放在裙裝上，再加上一頭氣質長髮加持，也引來粉絲大讚：「好看」、「很有氣質」、「沒發現撞裙了」、「好姐妹眼光很像。」

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關鍵字：

曾之喬, 劉品言, Sweety, 香奈兒, CHANEL, MAX&Co. , 2021, 春夏

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