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安全感要靠自己給！從3個日常練習開始培養：學會相信「我愛你」

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@minimalstreetstyle

在感情中過度缺乏安全感是許多女孩們自己明瞭、卻難以控制的共同困擾，不只是會造成自己常常處於負面情緒，更糟的是還可能把對方給逼走，如果你也想改變這樣的自己，首先要知道「安全感只有自己能給」的道理，因為別人給的別人也可以輕易拿走，唯有從培養自己的心態開始，才能為彼此建立健康的信任，以下幾種方法可以試試。

▲培養安全感。（圖／翻攝自IG）

＃了解到沒有人是完美的

缺乏安全感最常見的情形，大多出自於對自己的沒信心，擔心自己比不上別人，另一半會離你而去投向別人的懷抱，所以想開始建立起安全感，第一步是要瞭解到沒有人是完美的，自己的缺點當然自己最清楚，沒有必要把缺點拿來跟別人的優點比較，你可能會覺得某些特定對象毫無破綻到具有威脅性，但相反的，別人可能也覺得你是個毫無破綻的人，每個人都一定有缺點，所以當你明瞭到沒有人是完美的，才能不再為無意義的事自卑，多做自己擅長的事，累積自信從生活小事開始。

▲培養安全感。（圖／翻攝自IG）

＃充實獨處時光

大多缺乏安全感的人，除了自卑感作祟以外，也會因為沒事做、想太多而讓情況加劇，所以為了不讓自己胡思亂想，好好充實自己一個人的獨處時光會是一個好辦法，多多發掘興趣，有時間就深入研究，如此一來就不容易閒來無事開始焦慮，漸漸的便不會覺得獨處時總是冒出負面想法，生活也不再全圍繞著愛情旋轉，還會變得更懂得為自己著想。

▲培養安全感。（圖／翻攝自IG）

＃學著相信簡單的表面

不自覺的懷疑對方說的話，是缺乏安全感典型的特徵，尤其是情侶之間經常說的「我愛你」，更是讓你打從心底不相信，明明就已經得到了最想聽到的標準答案，卻還是沒完沒了地問「你真的愛我嗎？」、「你是不是想分手？」一直不斷的確認對方心意，不管原本有多堅定，也都要被問到動搖了，如果不想把另一半越推越遠，就應該學著相信簡單的表面，當你起了質疑的念頭，先停下來想一想，自己是否又把簡單的事實給複雜化了。

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關鍵字：

男女, 感情, 安全感, 缺乏安全感, 不安

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