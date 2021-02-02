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想復合請筆記！「5個挽回錯誤」別犯，小心把他越推越遠！

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▲▼5個挽回錯誤別犯，小心把他越推越遠 。（圖／Unsplash）

編輯 / Lily

一段關係當對方想離去，自己還愛著該怎麼辦？哭著求他別走，只是把他推得更遠，也有人說「最好的挽回就是不糾纏」，分手後除了找回更有魅力的自己，即便再愛也不要犯以下5個挽回錯誤，也免求和不成還丟了尊嚴。

#不要擺錯自己的位置

想要挽回一段感情，首先要做的不是讓對方再愛上我們，而是懂得如何不被討厭，如果苦苦相逼惹得對方生厭，那麼還要談什麼挽回。分手後要明白不要再以情侶身分去勉強對方，當自己一廂情願的關心被對方厭煩時，這份關心就變成了騷擾。

▲▼5個挽回錯誤別犯，小心把他越推越遠 。（圖／Unsplash）

#不要衝動

挽回就如同逆水行舟，不進則退，很多人心急著想復合，想到什麼就做什麼，先哭著哀求不成，再對對方破口大罵，要知道如果一開始就搞錯方向，那即便是拚盡全力，都無法扭轉被分手的劣勢。挽回不該從分手之後才開始，當你嗅得兩人最近氣氛不對，就該開始認真處理彼此的關係。

#不要丟掉自己的尊嚴

愛情不是靠求得來的，不管是要求、請求或是哀求。當哭求對方不要離開，他卻無動於衷的時候，這時候尊嚴就再也不在。當沒有尊嚴時，又談什麼魅力呢？當不能吸引對方，還談什麼挽回呢？

▲▼5個挽回錯誤別犯，小心把他越推越遠 。（圖／Unsplash）

#不要強調自己的付出

許多人被分手時，總愛拿自己對對方的好來說嘴，這對挽回來說很扣分，因為說自己付出越多，就是在說對方虧欠越多，沒有人會高興聽到這些，哪怕你講的都是事實。

#不給對方精神壓迫

想要挽回若是對方不領情，請不要再殺到對方家樓下或是公司附近堵對方，這會給他很強大的壓迫感，你做的一切對方不僅不感動，反而更反感。即便想要挽回，也要顧及對方感受，否則感動不了對方，只不過是自己感動而已。

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關鍵字：

挽回, 復合, 愛情, 技巧, 秘訣

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