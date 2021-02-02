鬼鬼西裝配萬寶龍包超帥　曾之喬亮香奈兒公事包拼了

▲鬼鬼穿俐落西裝搭配27,800元的萬寶龍M_Gram 4810系列單肩背包。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

單肩後背包、硬挺的公事包，第一聯想是屬於男性的包型，但穿搭向來有主見的鬼鬼（吳映潔）與曾之喬，不約而同都選擇此類包款，展現自信魅力。鬼鬼穿上藍色西裝，搭配萬寶龍（Montblanc）M_Gram 4810系列單肩後背包展現俐落風格；曾之喬則穿裙裝斜背香奈兒（CHANEL）公事包，又美又帥。

▲鬼鬼配戴萬寶龍M_Gram 4810系列托特包，29,300元。

鬼鬼選擇的萬寶龍包款，出自萬寶龍原創M圖案Logo的M_Gram 4810系列，由藍色 PVC帆布與黑色皮革飾邊設計的一系列包款，第一眼讓人覺得是男士專屬，但她自有一套搭配法，例如西裝配上休閒感的單肩後背包，或是以休閒風褲裝搭配托特包，營造衝突美，不變的是一定要穿上高跟鞋秀出氣勢。

▲曾之喬穿Max & Co.服裝斜背香奈兒公事包，又美又帥。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

曾之喬則展現恰到好處的剛柔並濟美學，她披上Max & Co.皮衣搭紅裙流露帥氣女人味，再斜背香奈兒菱格紋公事包，招牌的金色雙C Logo成為包上最醒目的裝飾，一派率性模樣吸引星友鄭元暢大讚「100分」。

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