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「薪水給老婆管」星座男Top 3！ 　巨蟹超寵妻、射手婚後態度大轉彎

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▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲以下揭曉「薪水給老婆管」星座男Top 3。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

許多人在婚前婚後產生極大差異，婚前承諾要對老婆百依百順，但婚後就變調，只有極少數老公才會乖乖將薪水交給老婆，來證明自己的心意，所以這點無疑成為找老公的加分條件，以下就公開「我的就是你的，你的還是你的」，把錢全給老婆星座男Top 3 ！

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 射手座

射手座看似佔有一切不肯放手，但只要遇到了生命中對的人，射手的霸氣個性會大轉彎，從馴服他人變為被馴服，而且希望給另一半最好的，薪水發下來直接給老婆不說，還會乖乖聽老婆的話，這也是射手的聰明之處，因為聽老婆的話怎麼會有錯，是大富大貴的開始。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 巨蟹座

巨蟹座上榜很多人都不意外，本身就為家庭著想的性格，為他們的婚姻加分許多，所以身為巨蟹的另一半，基本上不需要開口索取什麼，巨蟹自己就會提前想到。而且把錢給老婆只是小部分，巨蟹甚至還會主動分擔家務，讓妻子感受到無微不至的照料，遇到巨蟹男簡直找到寶。

Top 1 牡羊座

牡羊座看似大男人，但是錢這部分其實很隨意，他們會把薪水上交給老婆，很大一部分原因是他們懶得管錢，錢只要在手上就會亂花，所以乾脆全部給老婆。另外，牡羊也很懂寵愛另一半，把妻子視為生命的共同體，雖然說不出什麼甜言蜜語，但是用實際行動就足夠打動人，乖乖交出薪水就是愛的表現。

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關鍵字：

星座, 運勢, 結婚, 婚姻, 射手座, 巨蟹座, 牡羊座

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